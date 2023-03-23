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انتشر على لوحات إعلانية وشاشات المترو

رسائل غامضة تجتاح شوارع روسيا: انتظروا 23 مارس

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
رسائل غامضة تجتاح شوارع روسيا: انتظروا 23 مارس
المواطن - فريق التحرير

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شهدت شوارع روسيا حدثًا غريبًا يقف أمامه الملايين لصور متداولة لإعلان غريب على لوحات إعلانية في شوارع وشاشات مترو الأنفاق الروسية.

الصور تحمل رسالة من أربع كلمات (23 مارس.. نقطة البداية) مكتوبة على علم روسي في الخلفية لكنها إعجاب الكثيرين بفكرة الإعلان على اللوحات وانتشارها بهذا الشكل، دون الالتفات لأي وسيلة مواصلات.

افتراضات للمواطنين

من جانبه، التقط موقع “info24” الروسي مجموعة من التعليقات والتخمينات المرتبطة بالإعلان الغريب على اللوحات في الشوارع وشاشات مترو الأنفاق في موسكو.

وأشارت تعليقات مواطنون روس افتراضات حول ما سيحدث في روسيا اليوم الخميس، ولعل أبرزها الحديث عن “موجة جديدة من التعبئة ستبدأ”.

ولم تخل التعليقات من الحس الساخر عندما علق مغرد آخر: “سيتم نقل سيبيريا إلى الصين”، في إشارة إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو واتفاقه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نظام عالمي جديد.

وفيما ذهب أحد المعلقين الروس إلى بداية “حملة انتخابية رئاسية”، عبر شخص آخر عن انتظار حرب نووية محتملة بنسبة 1000%.

ومن المنتظر أن تشهد روسيا انتخابات محلية وإقليمية في سبتمبر من العام الجاري على أن تقام انتخابات رئاسية في العام المقبل 2024.

وتزايدت تحذيرات المراقبين من حدوث تغيير كبير لعمليات التسليح في الجانب الأوكراني، ما قد يكون نوعًا من الاستفزاز لروسيا التي ألمحت مرارًا لإمكانية استخدام الأسلحة النووية للرد.

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