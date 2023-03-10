رسالة غامضة من بوغبا بعد أزمته في يوفنتوس

يُخيم الغموض على مصير النجم الفرنسي بول بوغبا، بعد استبعاده من قائمة فريقه يوفنتوس ضد فرايبورج الألماني ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

استبعاد بوغبا من قائمة يوفنتوس

ولعب يوفنتوس ضد فرايبورج بالأمس ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، ونجح اليوفي في الفوز بهدف دون رد سجله النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وقرر المدير الفني لليوفي، ماسيمليانو أليجري، استبعاد بوغبا من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، لأسباب انضباطية، وذلك بعدما وصل الفرنسي إلى التدريبات الجماعية في وقت متأخر.

رسالة غامضة

وذكرت شبكة “سبورت ميدياست” الإيطالية: “بوغبا بعد استبعاده من لقاء أمس، لم يدل بأي تصريحات بخصوص هذا الأمر، بينما جاءت التبريرات فقط من جانب نادي يوفنتوس“.

وأضافت: “النجم الفرنسي كسر حالة الصمت برسالة غامضة، بعدما نشر صورة له عبر حسابه على تويتر وكتب عليها (إعادة تشغيل)، ولا توضح الكلمة المستخدمة قصده سواء بنيته البدء من جديد مع النادي أم إنها بمثابة نظرة للمستقبل”.

الاستعداد لمواجهة سامبدوريا

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس لمواجهة سامبدوريا، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي الممتاز.

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل اليوفي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 35 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سامبدوريا الترتيب برصيد 12 نقطة.