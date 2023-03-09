رسالة ماجد عبدالله لجماهير النصر قبل الكلاسيكو

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وجه نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله رسالة إلى جماهير العالمي، قبل الكلاسيكو المرتقب ضد الاتحاد.
وكتب ماجد عبدالله عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “مباراة النصر من أمام الاتحاد مهمة جدًا، ويجب علينا جميعًا دعم اللاعبين لتحقيق الانتصار حضور الجماهير والمؤازرة مطلب لكل مشجع”.
ويحل العالمي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في إطار منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي.
وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني، ما يزيد من قوة وإثارة كلاسيكو اليوم.
وسبق أن لعب الفريقان 29 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ودائمًا ما تتسم مواجهاتهما بالقوة والندية، حيث فاز العالمي 11 مرة، مقابل 9 انتصارات للعميد، وتعادلا 9 مرات.