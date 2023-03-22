Icon

الخادمة المنزلية سفير للتواصل بين مجتمعين Icon واشنطن تستدعي سفير إسرائيل بعد الخطوة الاستفزازية Icon رئيس الوزراء الماليزي يصل جدة لأداء مناسك العمرة Icon بلوغر مصرية بعد فقدانها البصر: يوجد أمل Icon طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر Icon 190 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة Icon شخص يحرق مُصلياً بعد خروجه من المسجد في إنجلترا Icon استمرار الأجواء الباردة على معظم مناطق المملكة Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا اندلع في غرفة بمبنى سكني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لا تتردد بزيارة مركز الطوارئ

رسالة من رئاسة الحرمين لضيوف الرحمن

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ صباحاً
رسالة من رئاسة الحرمين لضيوف الرحمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجهت شؤون الحرمين رسالة إلى ضيوف الرحمن، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وموسم العمرة.

ونصحت شؤون الحرمين، في تغريدة عبر موقع تويتر، ضيوف الرحمن بعدم التردد لزيارة مركز الطوارئ بالمسجد الحرام حال الشعور بأي وعكة صحية لا قدر الله.

وقالت شؤون الحرمين: عزيزي ضيف الرحمن.. عند شعورك بأي وعكة صحية لا قدر الله، لا تتردد بزيارة مركز الطوارئ بالمسجد الحرام.

وبحسب ما ذكرت شؤون الحرمين، المركز الأول في منطقة الساحة الغربية عند توسعة الملك فهد باب 85- 88 الدور الأول.

أما المركز الثاني للطوارئ يتواجد بجوار جسر أجياد، وهي تعمل على مدار 24 ساعة.

جهود مستمرة

من جانب آخر، كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال تطهير المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين، وفق منظومة عمل مستمرة على مدار الساعة، وذلك باستخدام أحدث المعدات لنظافة الأرضيات والمداخل، مع غسل الجسور والعبارات الموجودة في الساحات، وأطراف الحوائط والأعمدة والزوايا، ومجاري تصريف المياه في كل موقع.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المظاهرات تجتاح النمسا احتجاجًا على إرسال أسلحة لأوكرانيا
العالم

المظاهرات تجتاح النمسا احتجاجًا على إرسال أسلحة...

العالم
لقطات من انطلاقة اليوم الأول لـ بطولة الشطرنج
الرياضة

لقطات من انطلاقة اليوم الأول لـ بطولة...

الرياضة
وزير الدفاع الروسي وسط جبهة القتال في أوكرانيا
العالم

وزير الدفاع الروسي وسط جبهة القتال في...

العالم
عبدالفتاح عسيري يقترب من مغادرة النصر
الرياضة

عبدالفتاح عسيري يقترب من مغادرة النصر

الرياضة
حادث بموكب عمران خان أثناء توجهه لمحكمة باكستان
تقارير

حادث بموكب عمران خان أثناء توجهه لمحكمة...

تقارير
تويتر يفصل الموظفة المتفانية صاحبة العلامة الزرقاء
تكنولوجيا

تويتر يفصل الموظفة المتفانية صاحبة العلامة الزرقاء

تكنولوجيا
جماهير ريال مدريد تطلب رحيل ألابا وتُنصف كريم بنزيما
الرياضة

جماهير ريال مدريد تطلب رحيل ألابا وتُنصف...

الرياضة
انفجار منجم فحم يودي بحياة 6 أشخاص بباكستان
العالم

انفجار منجم فحم يودي بحياة 6 أشخاص...

العالم