رسالة وداع بين بوتين وشي تثير قلقًا بالغرب

أثارت رسالة الوداع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ قلقًا كبيرًا لدى الغرب، بعد ساعات فقط من تعهد بوتين بالرد على الخطط البريطانية لإرسال ذخيرة تحتوي على يورانيوم إلى أوكرانيا في الوقت الذي حذرت فيه موسكو من خطر حدوث تصادم نووي.

Xi Jinping: Change is coming that hasn't happened in 100 years. And we are driving this change together.

Putin: I agree.

Xi Jinping: Please, take care, dear friend.

Putin: Have a safe journey! pic.twitter.com/eYdKFkl2PL

