رسالة وداع بين بوتين وشي تثير قلقًا بالغرب

أثارت رسالة الوداع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ قلقًا كبيرًا لدى الغرب، بعد ساعات فقط من تعهد بوتين بالرد على الخطط البريطانية لإرسال ذخيرة تحتوي على يورانيوم إلى أوكرانيا في الوقت الذي حذرت فيه موسكو من خطر حدوث تصادم نووي.

Xi Jinping: Change is coming that hasn't happened in 100 years. And we are driving this change together. Putin: I agree. Xi Jinping: Please, take care, dear friend. Putin: Have a safe journey! pic.twitter.com/eYdKFkl2PL — Russians With Attitude (@RWApodcast) March 21, 2023

لغة الشفاه

وقرأ خبراء بلغة الشفاه كلامًا دار بين بوتين وشي، أثناء مغادرة الأخير لموسكو مساء أمس الثلاثاء، بعد زيارة قام بها إلى روسيا، استمرت يومين، وأجرى الاثنان خلالها محادثات معظمها يتعلق بالحرب المندلعة في أوكرانيا والتعاون بين البلدين.

ويظهر الرئيسان في الفيديو، وهما يخرجان من عشاء رسمي أقامه بوتين في الكرملين، ثم يقفان عند المدخل الرئيسي لمقر الحكومة الروسية، حيث التفت الرئيس الصيني نحو بوتين وتحدث إليه عبر مترجم، وترجم خبراء بلغة الشفاه ما قاله للرئيس الروسي، ونشرته وسائل إعلام أجنبية عدة، بينها موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

تغيير لم يحدث منذ 100 عام

وقال الرئيس الصيني لبوتين: “إن تغييرًا لم يحدث منذ 100 عام يجري حاليًا، ونقود معًا هذا التغيير”، فشد بوتين على يده وقال: “أنا أوافق” وعندها ودعه شي جين بينغ بعبارة: “اعتني بنفسك يا صديقي العزيز” فهز بوتين رأسه وتمنى له سفرًا سعيدًا.

وكان الزعيمان وقعا سلسلة من المذكرات والاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القضايا باعتبارهما أكبر جارتين، وشريكتي تنسيق استراتيجيتين شاملتين لبعضهما البعض، بحسب ما نقلت صحيفة “الشعب” فيما ورد عن الطرف الروسي استعداد موسكو لتعزيز التعاون مع الصين في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والغاز الطبيعي والاستخدام السلمي للطاقة النووية والطيران والفضاء والابتكار العلمي والتكنولوجي والنقل عبر الحدود وكذا اللوجستيات” وفقا لما قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

مقترحات السلام

وأهم ما بحثه الطرفان، هي مقترحات صينية بشأن السلام، يمكن استخدامها كأساس لتسوية الصراع في أوكرانيا عندما تكون كييف وحلفاؤها الغربيون مستعدين لذلك، وفقًا لوكالة الإعلام الروسية.

وفي سياق متصل، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ الرد في حال زودت لندن أوكرانيا ذخائر تحوي اليورانيوم المستنفد، وذلك ردًا على تصريحات في هذا الصدد أدلت بها مسؤولة بريطانية.

أزمة اليورانيوم

وقال بوتين: “اليوم، علمنا أن المملكة المتحدة لم تعلن تسليم دبابات لأوكرانيا فحسب، بل أيضًا قذائف تحوي اليورانيوم المستنفد إذا حصل ذلك، فستكون روسيا مضطرة إلى الرد”.

وتابع بوتين “يبدو أن الغرب قرر بالفعل مقاتلة روسيا حتى آخر أوكراني، ليس فقط بالأقوال بل بالأفعال أيضًا”.