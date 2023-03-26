Icon

تصريح خطير من صندوق النقد بشأن الاستقرار المالي العالمي Icon نتائج الأخضر مع رينارد تقلق الجماهير Icon قتيلان بإطلاق نار في ألمانيا Icon لقطات لـ القط الأفعى تجتاح السوشيال ميديا Icon عبدالله بن مساعد ضيفًا على برنامج ذات Icon رصد مخالفات عدم إفساح الطريق لسيارات الإسعاف آلياً بدءًا من اليوم Icon القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهما 44 كجم قات Icon وظائف بـ المعهد السعودي للإلكترونيات لحملة الدبلوم Icon 3 عروض سعودية أمام بوسكيتس Icon لقطات للأمطار والسحب الرعدية على الرياض اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بهدف المحافظة على الأرواح وتعزيز السلامة المرورية

رصد مخالفات عدم إفساح الطريق لسيارات الإسعاف آلياً بدءًا من اليوم

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
رصد مخالفات عدم إفساح الطريق لسيارات الإسعاف آلياً بدءًا من اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بدء تطبيق الرصد الآلي وتسجيل المخالفات للمتسببين في إعاقة سيارات الإسعاف بعدم إفساح الطريق لها، وكذلك لمن يقوم بتتبعها، وذلك ابتداء من اليوم.

يأتي ذلك بهدف المحافظة على الأرواح وتعزيز السلامة المرورية ورفع نسبة امتثال قائدي المركبات للمسارات المحددة، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية.

حملة توعوية

ويأتي هذا التطبيق عقب الحملة التوعوية التي أطلقتها مطلع فبراير الماضي تحت شعار #افسح_الطريق والتي تم نشرها من خلال منصات التواصل الاجتماعي بهدف توعية المجتمع بأهمية التعاون وإفساح الطريق لمركبات الإسعاف للمساعدة في إنقاذ الأرواح باعتبار أن مرورهم أولوية والدقيقة قد تكون سببا لإنقاذ الروح البشرية.

وحددت الهيئة مخالفات سيتم رصدها آلياً في هذه المرحلة تشمل، إعاقة حركة سيارات الإسعاف، أو تتبع سيارة الإسعاف، مؤكدة أن الهدف الرئيس من ذلك تعاون جميع مرتادي الطرق والإسهام في حفظ الأرواح.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب: الفشل مصير أمريكا لو لم أفز في انتخابات 2024
العالم

ترامب: الفشل مصير أمريكا لو لم أفز...

العالم
نهاية مأساوية لطيار بريطاني قبيل استعداده للطيران
العالم

نهاية مأساوية لطيار بريطاني قبيل استعداده للطيران

العالم
فريق الصقور السعودية يرسم لوحات فنية احتفاءً باليوم الوطني الكويتي
السعودية اليوم

فريق الصقور السعودية يرسم لوحات فنية احتفاءً...

السعودية اليوم
قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند
غرائب

قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند

غرائب
أسمنت الشرقية توزع 86 مليون ريال أرباحًا نقدية للمساهمين
السوق

أسمنت الشرقية توزع 86 مليون ريال أرباحًا...

السوق
تراجع أرباح هرفي للأغذية 98% إلى 3.5 مليون ريال في 2022
السوق

تراجع أرباح هرفي للأغذية 98% إلى 3.5...

السوق
تردد القناة الناقلة لـ مباراة المغرب ضد البرازيل
الرياضة

تردد القناة الناقلة لـ مباراة المغرب ضد...

الرياضة
فوز ثمين لـ بورنموث ضد ليفربول بهدف دون رد
الرياضة

فوز ثمين لـ بورنموث ضد ليفربول بهدف...

الرياضة