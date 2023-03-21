رصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر رمضان

بدأت مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر رمضان من المراصد في الميدان، حيث اشتهر مرصدا سدير وتمير بترائي هلال رمضان المبارك، بينما تتوزع 10 مراصد فلكية أخرى في مختلف أنحاء المملكة.

فيديو | #الإخبارية ترصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية الهلال بدءاً من المراصد في الميدان#برنامج_اليوم pic.twitter.com/SNnESgFle7 — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) March 21, 2023

شهادة 40 محكمة

وأوضح عبدالرحمن بن عبدالله السيف المشرف على مكتب رئيس المحكمة العليا في حواره لـ “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية”، أن الترائي يتم خلال أشهر السنة، وفي رمضان يحصلون على شهادة الرؤية من 40 محكمة على مستوى المملكة، ولا يقتصر الأمر على مرصدي سدير وتمير.

توثيق الترائي

وأضاف السيف أن توثيق الترائي لا يتم إلا من خلال قاضٍ، حيث يتم اعتماد وإصدار قرار الرؤية من أعلى سلطة قضائية بالمملكة، وهي المحكمة العليا التي تضطلع على التقارير الجوية والفلكية لتعين المحكمة على تحديد إمكانية الرؤية من عدمه.

ومن المقرر أن تستطلع المحكمة العليا رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دعوتها عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال رمضان، حيث تم أتمتة الترائي إلكترونيًا حيث تتجه الأنظار لدار الأهلة لمعرفة ثبوت رؤية الهلال من عدمه.