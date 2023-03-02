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بسبب تذبذب قيمة صرف الجنيه

رفع أسعار البنزين في مصر

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
رفع أسعار البنزين في مصر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة البترول المصرية، رفع أسعار الوقود المحلي، بدءًا من 2 مارس/آذار الجاري.

بيان رسمي

وجاء قرار رفع أسعار البنزين في مصر، وفقًا لبيان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وقال البيان: “في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي”.

رفع الأسعار

وأضاف البيان: “تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح يوم 02 / 03 / 2023 لتصبح كالآتي:  8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95”.

كما تم “رفع سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وزيادة غاز تموين السيارات ليصبح 4.50 جنيه/ متر”.

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