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تفاوت سعر الفائدة يؤدي لرفع الطلب على الدولار

رفع سعر الفائدة بالبنوك الخليجية يحافظ على استقرار العملة

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٨ مساءً
رفع سعر الفائدة بالبنوك الخليجية يحافظ على استقرار العملة
المواطن - فريق التحرير

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أكد الباحث الاقتصادي الدكتور سعود المطير، أن رفع سعر الفائدة في البنوك الخليجية اتساقًا مع قرار الفيدرالي الأمريكي، من شأنه أن يحافظ على استقرار العملة وثباتها.

وأضاف خلال مداخلة مع “أسواق الخليجية” على “قناة الإخبارية” أن ذلك أمر طبيعي عند ربط عملة بأخرى، موضحًا أن اتباع هذه السياسة النقدية المماثلة ضرورة حتى لا تخضع العملة للمضاربة.

ولفت المطير إلى أنه حال عدم رفع سعر العملة فإن ذلك سيعرضها لعدم الاستقرار؛ لأن تفاوت سعر الفائدة يؤدي إلى رفع الطلب على الدولار، ومن ثم تتعرض العملة المحلية لهزات وانخفاض في القيمة.

رفع سعر الفائدة

وكان البنك المركزي العُماني، قد أعلن اليوم الخميس، عن رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية، بنفس قدر الزيادة التي أقرّها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي وهي (25) نقطة أساس.

كما رفع البنك المركزي السعودي مساء أمس، معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو)  بمقدار (25) نقطة أساس إلى (5.50%)، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار (25) نقطة أساس إلى (5.00%).

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