رقمان تاريخيان لـ إبراهيموفيتش مع ميلان

حقق نجم الروسونيري، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش رقمين مميزين في تاريخه، بعد مشاركته في مباراة أودينيزي ضد ميلان ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

إبراهيموفيتش يحقق رقمين مميزين

وعاد إبراهيموفيتش للمشاركة في التشكيل الأساسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، للمرة الأولى منذ يناير 2022، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وحصل زلاتان إبراهيموفيتش على شارة القيادة للمرة الأولى خلال 163 مواجهة خاضها بقميص الروسونيري، ليصبح بذلك أكبر لاعب يحمل شارة القيادة في تاريخ النادي الإيطالي، وذلك وفقًا لصحيفة “توتو سبورت”.

كما نجح إبراهيموفيتش في هز الشباك خلال مباراة أودينيزي ضد ميلان من ركلة جزاء، ليصبح أكبر لاعب يسجل في تاريخ بطولة الدوري الإيطالي، وهو في عمر 41 عامًا و166 يومًا، متخطيًا الرقم القياسي لأليساندرو كوستاكورتا، وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

فوز أودينيزي ضد ميلان

ولعب أودينيزي ضد ميلان بالأمس على ملعب الفريولي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3\1، سجلها؛ كينجسلي إهيزيبو، وهدفين لروبرتو بيريرا.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أودينيزي رصيده إلى 38 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، فيما تجمد رصيد الروسونيري عند 48 نقطة، في المركز الرابع.