رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن

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يواصل النصر بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا تألقه ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليحقق أكثر من رقم مميز.
ونجح العالمي في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن على ملعب مرسول بارك في الرياض بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.
وقام النصر بـ25 تسديدة ضد الباطن، وهو أعلى رقم للعالمي ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، والأعلى على ملعبه منذ مواجهته أمام الفتح ضمن منافسات الجولة الـ16 بالدوري موسم 2019- 2020.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حقق أعلى نسبة استحواذ “70%” في ملعبه ضمن منافسات دوري روشن السعودي منذ مباراته ضد الباطن بالجولة السادسة موسم 2021-2022.
وينفرد العالمي بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 19 جولة برصيد 46 نقطة، من الفوز في 14 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر مرة واحدة فقط، ونجح في تسجيل 42 هدفًا، واهتزت شباكه 10 مرات.