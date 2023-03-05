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بعد تألقه اللافت هذا الموسم

رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١١ مساءً
رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يواصل النصر بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا تألقه ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليحقق أكثر من رقم مميز.

النصر يتألق هذا الموسم

ونجح العالمي في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن على ملعب مرسول بارك في الرياض بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

النصر ضد الباطن
جانب من المباراة – المصدر spl

وقام النصر بـ25 تسديدة ضد الباطن، وهو أعلى رقم للعالمي ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، والأعلى على ملعبه منذ مواجهته أمام الفتح ضمن منافسات الجولة الـ16 بالدوري موسم 2019- 2020.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حقق أعلى نسبة استحواذ “70%” في ملعبه ضمن منافسات دوري روشن السعودي منذ مباراته ضد الباطن بالجولة السادسة موسم 2021-2022.

النصر والباطن
جانب من المباراة – المصدر spl

العالمي في الدوري

وينفرد العالمي بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 19 جولة برصيد 46 نقطة، من الفوز في 14 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر مرة واحدة فقط، ونجح في تسجيل 42 هدفًا، واهتزت شباكه 10 مرات.

النصر في دوري روشن
لاعبو العالمي – المصدر spl
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