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بعدما هز شباك النرويج

رقمان مميزان لـ خوسيلو مع منتخب إسبانيا

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٢ مساءً
رقمان مميزان لـ خوسيلو مع منتخب إسبانيا
المواطن - فريق التحرير

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تألق نجم الماتادور، خوسيلو ماتو بشكل لافت خلال مباراة إسبانيا ضد النرويج، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

خوسيلو يتألق ضد النرويج

وشارك خوسيلو كبديل في مباراة إسبانيا ضد النرويج، ونجح في تسجيل هدفين عند الدقيقتين 84 و85، ليحقق رقمًا مميزًا مع الماتادو.

خوسيلو ماتو
خوسيلو – المصدر @SEFutbol

وذكرت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”: “خوسيلو بعمر 32 عامًا و363 يومًا أصبح أكبر لاعب يسجل في أول ظهور له بقميص المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم منذ سبتمبر 2006”.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “خوسيلو سجل هدفه الأول بعد 147 ثانية من نزوله من مقاعد البدلاء، وأصبح أول بديل يسجل ثنائية في أول ظهور له بقميص الماتادو”.

خوسيلو ماتو
خوسيلو – المصدر @SEFutbol

فوز إسبانيا ضد النرويج

ولعب منتخب إسبانيا ضد النرويج بالأمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى “يورو 2024″، ونجح الماتادور في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الماتادور رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأوروبية، وبفارق الأهداف عن المتصدر منتخب اسكتلندا، فيما تتواجد النرويج في المركز قبل الأخير بدون رصيد.

منتخب إسبانيا
لاعبو المنتخب – المصدر @SEFutbol
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