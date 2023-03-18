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ضمن منافسات دوري روشن

رقمان يدعمان النصر ضد أبها

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ مساءً
رقمان يدعمان النصر ضد أبها
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الجمهور مباراة النصر ضد أبها في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفرق لتقديم أداء مميز، وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة النصر ضد أبها

وتُقام مباراة النصر ضد أبها، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع أبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

النصر يتألق هذا الموسم

ويُقدم العالمي مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي قبل مباراة النصر ضد أبها، حيث إنه الأكثر تسجيلًا للأهداف في الربع ساعة الأخيرة بـ12 هدفًا، فيما يُعد فارس الجنوب ثاني أكثر الفرق استقبالًا للأهداف في تلك الفترة بـ10 أهداف.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأكثر تسجيلًا للأهداف بالقدم اليسرى في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 20 هدفًا، فيما استقبل أبها أكثر عدد من الأهداف بالقدم اليسرى، حيث اهتزت شباكه 16 مرة.

ويسعى العالمي لاستعادة توازنه سريعًا في دوري روشن السعودي، والفوز في مباراة النصر ضد أبها، أملًا في استعادة الصدارة، فيما يطمح فارس الجنوب لوقف نزيف النقاط، وتحقيق فوز غائب منذ الجولة الـ15.

أبها في دوري روشن
لاعبو أبها – المصدر @abhaFC
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