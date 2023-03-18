رقمان يدعمان النصر ضد أبها

ينتظر الجمهور مباراة النصر ضد أبها في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفرق لتقديم أداء مميز، وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة النصر ضد أبها

وتُقام مباراة النصر ضد أبها، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع أبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة.

النصر يتألق هذا الموسم

ويُقدم العالمي مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي قبل مباراة النصر ضد أبها، حيث إنه الأكثر تسجيلًا للأهداف في الربع ساعة الأخيرة بـ12 هدفًا، فيما يُعد فارس الجنوب ثاني أكثر الفرق استقبالًا للأهداف في تلك الفترة بـ10 أهداف.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأكثر تسجيلًا للأهداف بالقدم اليسرى في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 20 هدفًا، فيما استقبل أبها أكثر عدد من الأهداف بالقدم اليسرى، حيث اهتزت شباكه 16 مرة.

ويسعى العالمي لاستعادة توازنه سريعًا في دوري روشن السعودي، والفوز في مباراة النصر ضد أبها، أملًا في استعادة الصدارة، فيما يطمح فارس الجنوب لوقف نزيف النقاط، وتحقيق فوز غائب منذ الجولة الـ15.