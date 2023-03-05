رقم قياسي جديد لم يحدث من قبل بجسر الملك فهد

سجّل جسر الملك فهد الحدودي الرابط بين السعودية والبحرين، رقماً قياسياً جديداً بعبور أكثر من 136 ألف مسافر، وذلك خلال يوم أمس السبت الموافق 4 مارس.

الرقم الأعلى

وبحسب المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بين المملكة والبحرين، بلغ عدد المسافرين في ذلك اليوم 136498 ألف مسافر، ليكون بذلك الرقم الأعلى في تاريخ الجسر منذ إنشائه.

وتجاوز هذا الرقم، نظيره المسجل يوم 11 يناير 2020، والذي شهد عبور أكثر من 131 ألف مسافر.

ازدحامات واضحة

وشهدت منطقة الإجراءات المتعلقة بالسفر على جسر الملك فهد، بالجانبين السعودي والبحريني، ازدحامات واضحة للمسافرين خلال أوقات الذروة من 9 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً.

وتواكبت الازدحامات مع بدء فترة إجازة الفصل الدراسي الثاني، وقابلها جهود كبيرة بذلها موظفو الجوازات والجمارك، مقدمين كافة التسهيلات للمسافرين دون الإخلال بالجوانب الأمنية.

انسيابية وسرعة

وعلى الرغم من الأعداد الكبيرة للمسافرين، فقد تميزت حركة المركبات بالانسيابية وسرعة إنهاء الإجراءات، حيث تم فتح مسارات عكسية بالجانب السعودي للحد من الازدحامات أوقات الذروة.

وأفادت جوازات المنطقة الشرقية بإنهاء إجراءات القدوم والمغادرة للمسافرين الأفراد والعائلات العابرين بكل المنافذ بكل يسر وسهولة، مبينة أن منفذ جسر الملك فهد شهد انسيابية متميزة في مغادرة وقدوم المسافرين، من خلال سرعة إنهاء إجراءات سفرهم، فيما خصصت المديرية أرقام اتصالات وحسابات رسمية بكل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة يمكن للمواطنين والمقيمين من خلالها تقديم الملاحظات والشكاوى أو المقترحات، وهذا انطلاقًا من حرص المديرية العامة للجوازات على خدمة المسافرين وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم.