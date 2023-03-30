رقم قياسي لـ بلماضي مع منتخب الجزائر

واصل المدير الفني جمال بلماضي، سجله المميز مع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، ليُحطم رقمًا قياسيًا جديدًا.

جمال بلماضي يحطم رقمًا قياسيًا

وأصبح جمال بلماضي أول مدير فني يقود محاربو الصحراء في 51 مباراة، 33 منها رسمية، و18 مواجهة ودية، ونجح في تحقيق الفوز 34 مرة بنسبة 67%، وتعادل 12 مرة بنسبة 23%، وخسر 5 مرات بنسبة 10%.

ونجح منتخب الجزائر الأول لكرة القدم خلال ولاية جمال بلماضي، في تسجيل 105 أهداف، فيما اهتزت شباكه 35 مرة فقط، كما أنه أصبح أطول المدربين عمرًا، حيث يقوده منذ 4 سنوات و7 أشهر.

مسيرة من التألق مع منتخب الجزائر

وحقق منتخب الجزائر الأول لكرة القدم سلسلة من 35 مباراة متتالية دون الخسارة، استمرت من 18 نوفمبر عام 2018، وحتى 16 يناير 2022، كما قاده لحصد لقب كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتأهل محاربو الصحراء إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والمؤجلة على بداية عام 2024 في كوت ديفوار، حيث حقق العلامة الكاملة ويتصدر المجموعة الثامنة بـ12 نقطة، بعد 4 جولات، وبفارق 8 نقاط عن تنزانيا وأوغندا.