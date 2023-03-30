Icon

موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة Icon النائب العام يأمر بالقبض على قائد مركبة صدم آخرين عمدًا وأطلق أعيرة نارية في الرياض Icon مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدت عقولها بسببه Icon سماع دوي انفجار في محيط دمشق Icon لقطات لفرحة الصائمات في كازاخستان بهدية الملك سلمان في رمضان Icon زلزال بقوة 6.3 يضرب سواحل تشيلي Icon الأمراض تهدد شمال شرق لبنان Icon وليد الفراج: الصفقات العالمية التي تُبرمها الأندية السعودية تفوق قدراتها Icon جماهير النصر: ماجد عبدالله هو أسطورة الكرة السعودية الأوحد Icon الهلال يفقد سالم الدوسري 10 أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعدما قاده في 51 مباراة

رقم قياسي لـ بلماضي مع منتخب الجزائر

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٢ مساءً
رقم قياسي لـ بلماضي مع منتخب الجزائر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل المدير الفني جمال بلماضي، سجله المميز مع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، ليُحطم رقمًا قياسيًا جديدًا.

جمال بلماضي يحطم رقمًا قياسيًا

وأصبح جمال بلماضي أول مدير فني يقود محاربو الصحراء في 51 مباراة، 33 منها رسمية، و18 مواجهة ودية، ونجح في تحقيق الفوز 34 مرة بنسبة 67%، وتعادل 12 مرة بنسبة 23%، وخسر 5 مرات بنسبة 10%.

جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر
جمال بلماضي

ونجح منتخب الجزائر الأول لكرة القدم خلال ولاية جمال بلماضي، في تسجيل 105 أهداف، فيما اهتزت شباكه 35 مرة فقط، كما أنه أصبح أطول المدربين عمرًا، حيث يقوده منذ 4 سنوات و7 أشهر.

منتخب الجزائر
لاعبو الجزائر – المصدر @LesVerts

مسيرة من التألق مع منتخب الجزائر

وحقق منتخب الجزائر الأول لكرة القدم سلسلة من 35 مباراة متتالية دون الخسارة، استمرت من 18 نوفمبر عام 2018، وحتى 16 يناير 2022، كما قاده لحصد لقب كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتأهل محاربو الصحراء إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والمؤجلة على بداية عام 2024 في كوت ديفوار، حيث حقق العلامة الكاملة ويتصدر المجموعة الثامنة بـ12 نقطة، بعد 4 جولات، وبفارق 8 نقاط عن تنزانيا وأوغندا.

منتخب الجزائر
جانب من المباراة – المصدر @LesVerts
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين بمسابقة المقالة الإبداعية
السعودية اليوم

هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين...

السعودية اليوم
ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%
السوق

ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%

السوق
ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل
تكنولوجيا

ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل

تكنولوجيا
ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات
السوق

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم
جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا يزال الفريق يُعاني
الرياضة

جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا...

الرياضة
البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل القرى السياحية بالعالم
السعودية اليوم

البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل...

السعودية اليوم