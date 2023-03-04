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مع آلاف الهزات الارتدادية العنيفة

رقم مخيف لعدد الزلازل في تركيا منذ 6 فبراير

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
رقم مخيف لعدد الزلازل في تركيا منذ 6 فبراير
المواطن- فريق التحرير

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قالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية آفاد، إن رقمًا مخيفًا من الزلازل والهزات الارتدادية وقعت في تركيا ومحيطها القريب، منذ السادس من فبراير الماضي حتى الرابع من مارس.

وتابعت وكالة الأناضول التركية، اليوم السبت، نقلًا عن الوكالة، أنها رصدت حدوث حوالي 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى اليوم.

زلزال شرق المتوسط

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وخلَّف دمارًا هائلًا إثر سقوط آلاف الأبنية، أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات.

رقم مخيف لعدد الزلازل في تركيا منذ 6 فبراير

ويُذكر أن مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، الدكتور فاروق الباز، كشف أن زلزال تركيا وسوريا كشف عن تحرك بسيط لشبه الجزيرة العربية شرقًا.

وأضاف أن الهزات الارتدادية قد تستمر لشهر ولكن بسيطة للغاية ولا يمكن أن يشعر بها سواء الحيوان أو الإنسان، مؤكدًا أن مصر بعيدة كل البعد على حزام الزلازل.

اتساع وتحرك البحر الأحمر

وتابع أن ما نشهده مؤخرًا هو عبارة عن هزات ارتدادية طبيعية بسبب زلزال تركيا، وقال: زلزال شرق المتوسط يخبرنا أن شبه الجزيرة العربية تحركت بعض الشيء حيث يؤدي ذلك لاتساع وتحرك البحر الأحمر.

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