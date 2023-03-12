رقم مميز لثنائي نابولي

واصل الثنائي النيجيري فيكتور أوسيمين والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، تألقهما اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في الدوري الإيطالي.

تألق أوسيمين وكفاراتسخيليا

وخطف فيكتور أوسيمين وكفاراتسخيليا الأنظار خلال مباراة نابولي ضد أتالانتا، ونجح النجم النيجيري في صناعة الهدف الأول الذي سجله الجورجي عند الدقيقة 60، ليواصل الثنائي تألقهما هذا الموسم.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن لاعبين فقط في الدوري الإيطالي لكرة القدم، تمكنا من المساهمة في تسجيل 20 هدفًا أو أكثر في الموسم الجاري هما كفاراتسخيليا وأوسيمين.

فوز نابولي ضد أتالانتا

ولعب نابولي ضد أتالانتا على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجنوبي بهدفين دون رد، ليقترب من التتويج باللقب.

ورفع الفريق الجنوبي رصيده إلى 68 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه إنتر ميلان، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا عند 42 نقطة في المركز السادس.