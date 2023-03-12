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في الدوري الإيطالي

رقم مميز لثنائي نابولي

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
رقم مميز لثنائي نابولي
المواطن - فريق التحرير

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واصل الثنائي النيجيري فيكتور أوسيمين والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، تألقهما اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في الدوري الإيطالي.

تألق أوسيمين وكفاراتسخيليا

وخطف فيكتور أوسيمين وكفاراتسخيليا الأنظار خلال مباراة نابولي ضد أتالانتا، ونجح النجم النيجيري في صناعة الهدف الأول الذي سجله الجورجي عند الدقيقة 60، ليواصل الثنائي تألقهما هذا الموسم.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن لاعبين فقط في الدوري الإيطالي لكرة القدم، تمكنا من المساهمة في تسجيل 20 هدفًا أو أكثر في الموسم الجاري هما كفاراتسخيليا وأوسيمين.

فيكتور أوسيمين نجم نابولي
أوسيمين – المصدر @en_sscnapoli

فوز نابولي ضد أتالانتا

ولعب نابولي ضد أتالانتا على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجنوبي بهدفين دون رد، ليقترب من التتويج باللقب.

نابولي ضد أتالانتا
جانب من المباراة – المصدر @en_sscnapoli

ورفع الفريق الجنوبي رصيده إلى 68 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه إنتر ميلان، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا عند 42 نقطة في المركز السادس.

نابولي
لاعبو الفريق – المصدر @en_sscnapoli
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