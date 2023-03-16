رقم مميز لـ عبدالرزاق حمدالله بالدوري

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يواصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله تألقه اللافت في دوري روشن السعودي، ليحقق رقمًا مميزًا.
وتألق عبدالرزاق حمدالله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وحصد لقب هداف الدوري مرتين، قبل أن ينتقل إلى صفوف الاتحاد في الميركاتو الشتوي 2022.
ويملك عبدالرزاق حمدالله سجلًا تهديفيًا مميزًا في دوري المحترفين، حيث إنه نجح في تسجيل 10 أهداف أو أكثر خلال الموسم الواحد، للموسم الخامس على التوالي.
ونجح عبدالرزاق حمدالله في تسجيل 34 هدفًا ضمن منافسات دوري المحترفين موسم 2018\ 2019، وأحرز 29 هدفًا في الموسم التالي، واكتفى بتسجيل 12 هدفًا موسم 2020\ 2021.
وشارك حمدالله مع النصر والاتحاد في دوري المحترفين الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 15 هدفًا، ويسير بشكل مميز مع العميد هذا الموسم، حيث تمكن من هز الشباك 12 مرة، ليحتل وصافة الهدافين بعد مرور 20 جولة.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة الفتح، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما ينفرد الاتحاد بصدارة الترتيب برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.