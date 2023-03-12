رقم مميز لمباراة التعاون والهلال بالجولة الـ20

تُعد مواجهة التعاون والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات الجولة الـ20 “جولة يوم العلم” من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

الوقت الفعلي لمواجهة التعاون والهلال

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة التعاون والهلال في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 62:34 دقيقة فعلية.

وأُقيمت مباراة التعاون والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بالجولة الـ20، وشهدت تألقًا لافتًا من الزعيم، حيث نجح في استعادة توازنه، وفاز بأربعة أهداف دون رد.

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ20، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، ثم النصر بـ46 نقطة، ثم الشباب بـ43، الهلال بـ36 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بـ32 نقطة، ثم الطائي برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، يليه الاتفاق برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء وأبها، ثم الوحدة بـ21 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 بـ16 نقطة، بالتساوي مع العدالة، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.