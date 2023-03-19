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ضمن منافسات دوري روشن

رقم مميز لمباراة الهلال والاتفاق بالجولة الـ21

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٦ مساءً
رقم مميز لمباراة الهلال والاتفاق بالجولة الـ21
المواطن - فريق التحرير

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تُعد مواجهة الهلال والاتفاق الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

الوقت الفعلي لمواجهة الهلال والاتفاق

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الهلال والاتفاق في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 63:42 دقيقة فعلية.

الهلال والاتفاق
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وأُقيمت مباراة الهلال والاتفاق على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بالجولة الـ21، وشهدت تألقًا لافتًا من الزعيم، حيث نجح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد، ليحصد 3 نقاط هامة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ21، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

ويتواجد الفتح في المركز السادس بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة، يليه الاتفاق بـ23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ثم الباطن بـ9 نقاط.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
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