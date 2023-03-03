رقم مميز ينتظر الاتحاد بدوري روشن

يطمح الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة التألق ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الخليج اليوم.

مباراة اليوم بالجولة الـ19

ويحتضن استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، مباراة الخليج ضد الاتحاد عند الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد العميد في المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

الاتحاد يسعى للحفاظ على نظافة الشباك

ويتطلع الاتحاد لتحقيق رقم مميز خلال مباراة الخليج اليوم، حيث إنه نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 5 مواجهات بدوري روشن، ويفصله لقاء واحد فقط لمعادلة أطول سلسلة شباك نظيفة له في تاريخ البطولة.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز، حيث إنه أكثر من سجل عدد أهداف عن طريق الركلات الركنية هذا الموسم برصيد 7 أهداف، كما يتصدر قائمة الأقوى دفاعيًا، بعدما اهتزت شباكه 6 مرات فقط.

ويطمح العميد لتحقيق الفوز اليوم، أملًا في تعثر النصر، وخطف صدارة دوري روشن السعودي، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وحصد الثلاث نقاط للتقدم في الترتيب.