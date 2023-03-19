رمضان يرفع أسعار الماعز حتى 1400 ريال في جازان

شهدت أسواق المواشي في منطقة جازان زيادة في حركة البيع والشراء، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وسجلت المواشي في هذه الأيام رواجًا بنسبٍ أعلى من الأسابيع الماضية.

ارتفاع أسعار المواشي

وارتفعت أسعار المواشي خلال هذه الفترة تبعًا لازدياد الطلب في ظل وفرة المعروض في الأسواق، حيث تراوحت أسعارها ما بين 850 ريالًا وحتى 1300 ريال للضأن، فيما تراوحت أسعار الماعز ما بين 900 و1400 ريال.

واعتبر عدد من المتعاملين في أسواق الماشية، شهر رمضان المبارك، من أحد أهم مواسم البيع، مؤكدين أن مربي المواشي يستعدون مبكرًا، ويعمدون إلى عرض مواشيهم في مختلف أسواق الماشية وبخاصة الأسواق الأسبوعية الشعبية التي تشتهر بها محافظات منطقة جازان.