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حصاد اليوم
لتعويض نقص العمالة البشرية

روبوتات لحصد المحاصيل ونقلها ذاتيًّا

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
روبوتات لحصد المحاصيل ونقلها ذاتيًّا
المواطن - فريق التحرير

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تمكن باحثون من المعهد الكوري الجنوبي للأنظمة الآلية والمواد، من تطوير فريق روبوتي لحصد المحاصيل ونقلها آليًّا دون مساعدة البشر لتوظيفه في المنشآت الزراعية والمزارع الذكية.

نقص العمالة البشرية

ويهدف النظام الروبوتي المتعدد لتعويض نقص العمالة البشرية من خلال نظام قيادة ذاتية يحصد المحاصيل وينقلها إلى منصات التحميل.

وتعرض القطاع الزراعي لنقص كبير في المزارعين من البشر؛ ما أدى إلى عدم القدرة على حصاد المحاصيل حتى بعد زراعتها، ما يجعل التقنية الجديدة مهمة جدًّا لأتمتة عمليات الحصاد بالكامل فضلًا عن العمليات الأخرى المرتبطة بالزراعة.

دراسات مكثفة

ودعم الباحثون الروبوتات الزراعية، بمستوى متقدم من المهارات التقنية نظرًا لتعقيد البيئة الزراعية والمتغيرات التي تشوبها، ما دفع الباحثين إلى إجراء دراسات مكثفة لتحقيق نتائج مرضية عن روبوتات الحصاد.

واقتصرت التقنيات السابقة على تطبيق وظائف مرتبطة بحصاد محصول واحد فقط، في حين إن النظام الروبوتي الجديد يعتمد على تقنيات متعددة تمكنه من أتمتة جميع عمليات الحصاد في المنشأة الزراعية، إذ يتألف من روبوتات حصاد وروبوتات لنقل المحاصيل إلى مناطق التجميع.

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