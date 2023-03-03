روبيرتو فيرمينيو يقترب من مغادرة ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن البرازيلي روبيرتو فيرمينيو سيرحل عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي بعد نهاية الموسم الجاري.

ويرغب فيرمينيو في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن صفوف الريدز، كونه لا يشارك بصورة منتظمة في الفترة الحالية.

ويلعب فيرمينيو في صفوف الريدز منذ عام 2015 قادمًا من نادي هوفنهايم الألماني.

ألقاب فيرمينيو مع ليفربول

وحقق فيرمينيو مع ليفربول 6 ألقاب وهم ” الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020، كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2021/2022، كأس الدرع الخيرية عام 2022، دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019، كأس السوبر الأوروبي عام 2019، كأس العالم للأندية عام 2019″.

وفي وقت سابق، هدد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول في ليفربول، نادي مانشستر يونايتد وذلك قبل مواجهة الغريمين مساء بعد غد الأحد في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتحدث كلوب بعد الفوز على وولفرهامبتون أول أمس الأربعاء في الجولة السابعة والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي قائلًا: ” اللاعبون بحثوا عن الفوز وكان من المهم أن نبحث عن رد الفعل بعد الخسارة القاسية أمام نادي ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف كلوب: “مواجهة مان يونايتد؟، ستكون مواجهة قوية سنقاتل أمامهم وسوف نسعى للفوز لا شك في ذلك، رغم أن المواجهة صعبة لأن مانشستر يونايتد في أفضل مستوياته حاليًا”.