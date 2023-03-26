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بسبب تورطه في قضية غير أخلاقية

روبينيو مُهدد بالسجن 9 سنوات

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ صباحاً
روبينيو مُهدد بالسجن 9 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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أصبح النجم البرازيلي روبينيو لاعب ميلان الإيطالي السابق مهدد بالسجن لمدة 9 سنوات، وذلك بعد تورطه في قضية غير أخلاقية ارتكبها في مدينة ميلانو الإيطالية في عام 2013.

وكان النجم البرازيلي صاحب الـ38 عامًا أُدين في إيطاليا في عام 2017 بتورطه في اعتداء على إحدى السيدات في مدينة ميلانو، حيث وقع ذلك الاعتداء في عام 2013 حينما كان لاعبًا لنادي ميلانو.

تفاصيل العقوبة ضد روبينيو

وأيدت المحكمة العليا في إيطاليا الحكم الصادر ضد اللاعب البرازيلي بسجنه لمدة 9 سنوات، حيث من المنتظر تسليمه لجواز سفره للسلطات البرازيلية تمهيدًا لقضاء مدة عقوبته في موطنه.

روبينيو

وقرر القاضي البرازيلي فرانسيسكو فالكاو منع روبينيو من مغادرة البلاد، حيث أصدرت محكمة برازيلية أول أمس الجمعة قرارًا بأنه على اللاعب البرازيلي تسليم جواز سفره في غضون 5 أيام.

ويقضي القانون في البرازيل أن البلاد لا تُسلم مواطنيها عندما تصدر عليهم أحكام في بلاد أخرى، حيث طلبت السلطات القضائية في إيطاليا من روبينيو قضاء العقوبة في بلده.

وسبق للنجم البرازيلي صاحب الـ39 عامًا اللعب في صفوف أندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وأتلتيكو مينيرو البرازيلي وإسطنبول باشاك شهير التركي، كما لعب مع منتخب البرازيل خلال الفترة من 2003 إلى 2017.

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