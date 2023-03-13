روسيات يوجهن رسالة قاسية لـ بوتين: رجالنا سيقوا إلى الذبح

دعت مجموعة من الزوجات والأمهات الروسيات الرئيس فلاديمير بوتين إلى التوقف عن إرسال أزواجهن وأبنائهن إلى الذبح، على تعبيرهن؛ إذ قالوا إنهم يذهبون دون تدريب أو إمدادات كافية إلى حرب أوكرانيا، كما حملت السيدات لافتات باللغة الروسية كُتب عليها 580 فرقة مدفعية هاوتزر.

تدريبات غير كافية

وقالت النساء خلال مقطع مصور نشرته قناة SOTA الروسية، إن أحباءهن أُجبروا على الانضمام إلى مجموعات قتالية في بداية مارس على الرغم من تلقيهم تدريبًا غير كافٍ امتد لأربعة أيام فقط منذ انخراطهم في الجيش في سبتمبر الماضي.

وأضافت إحدى النساء: زوجي يقبع على خط النار مع العدو، رجالنا يرسلون مثل الحملان إلى الذبح، ويكلفون، ضمن مجموعات من خمسة رجال فقط، باقتحام مناطق محصنة بـ 100 من رجال العدو المدججين بالسلاح، بحسب ما نقلت وسائل إعلام غربية.

وكان بوتين أعلن في 21 سبتمبر الماضي 2022 عن تعبئة جزئية في ظل استمرار الصراع الروسي الأوكراني، كما وقّع آنذاك قانونًا يسمح بتجنيد مرتكبي الجرائم الخطيرة.

ضم 4 مناطق أوكرانية

ويُذكر أنه في 30 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية رسميًا إلى بلاده، وهي دونيتسك ولوغانسك بالإضافة إلى زابوريجيا وخيرسون، مؤكدًا أن هذا القرار حسم نهائيًا.

ووعد بوتين حينها بإعادة إعمار تلك المدن لكي يشعر سكانها بالسلام والأمان، وأكد أن سكان تلك المناطق أضحوا مواطنين روسًا.