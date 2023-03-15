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عقب حادث سقوط المسيرة فوق البحر الأسود

روسيا تحذر الولايات المتحدة من التحليقات العدائية

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
روسيا تحذر الولايات المتحدة من التحليقات العدائية
المواطن - فريق التحرير

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دعا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، الأربعاء، واشنطن إلى وقف عمليات التحليق العدائية قرب الحدود الروسية بعدما اعترضت طائرات مطاردة روسية مسيّرة أمريكية في البحر الأسود.

تحذيرات روسية

وقال أنتونوف في بيان عبر تلغرام: “ننطلق من مبدأ أن الولايات المتحدة ستحجم عن القيام بتكهنات لاحقة عبر وسائل الإعلام وستتوقف عن عمليات التحليق قرب الحدود الروسية”.

وفي وقت سابق، رفض السفير الروسي لدى الولايات المتحدة بشكل قاطع كل تلميحات الجانب الأمريكي بشأن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة.

من جهته دعا وزير الدفاع البريطاني بن والاس موسكو إلى احترام المجال الجوي الدولي، وذلك بعدما قالت الولايات المتحدة إن روسيا تسببت في تحطم إحدى طائراتها المسيرة في البحر الأسود أمس الثلاثاء.

حدة التوتر بين واشنطن وموسكو

وقال والاس لـ”رويترز” خلال معرض “دي.إس.إي.آي” اليابان الدفاعي في منطقة تشيبا قرب طوكيو: “الأمر المهم هنا هو أن يحترم جميع الأطراف المجال الجوي الدولي وندعو الروس لذلك… قال الأمريكيون إنهم يعتقدون أن ذلك لم يكن مهنيًا.

والحادث الذي شمل مقاتلة روسية من طراز “سو-27” وطائرة مسيرة عسكرية أمريكية من طراز “إم.كيو-9” هو أول مواجهة مباشرة من نوعها بين القوتين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عام ويهدد بتزايد حدة التوتر بين واشنطن وموسكو. وقالت روسيا إنها تنظر إلى الحادث باعتباره استفزازًا.

حادث اصطدام الطائرة

ففي تعليقه بعد استدعاء وزارة الخارجية الأمريكية له عقب حادث اصطدام الطائرة المقاتلة الروسية بالمسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود، قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إن وجود مسيرة أمريكية في البحر الأسود يعد عملاً استفزازيًا.

وأضاف أنطونوف: أن المقاتلات الروسية لم تستخدم أي أسلحة خلال مواجهتها مع المسيرة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن موسكو لا تسعى إلى صدام مع واشنطن.

سقوط مسيرة أمريكية

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت سقوط مسيرة أمريكية MQ-9 كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود وتحطمها بعد فقدانها ارتفاعها، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها ولم تسقطاها.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه في صباح يوم 14 مارس تم رصد تحليق طائرة أمريكية مسيرة MQ-9 أمريكية متجهة نحو أجواء شبه جزيرة القرم الروسية.

وأشارت إلى أن المسيّرة لم تشغل أجهزة التعريف بها في انتهاك لمنطقة الحظر الجوي التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية فوق البحر الأسود، وتم إبلاغ جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي بذلك وفقا للمعايير الدولية.

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