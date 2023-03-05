روسيا تدرس إعفاء السعوديين من التأشيرة

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أعلن نائب وزير خارجية روسيا يفغيني إيفانوف أن موسكو تعمل على إعداد اتفاقيات سفر حكومية دولية معفاة من التأشيرة مع 11 دولة، بينها المملكة العربية السعودية.
ونقلت قناة “العربية”، عن إيفانوف قوله لوكالة “تاس” الروسية إن “هناك مشاريع لاتفاقيات حكومية دولية بشأن السفر من دون تأشيرة للمواطنين مع عدد من الدول، وهي: البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية وجزر الباهاما وبربادوس وهايتي وزامبيا والكويت وماليزيا والمكسيك وترينيداد وتوباغو، وهذه المسودة تمر في مراحل مختلفة من التطوير.
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن عملية التفاوض والتوصل إلى الاتفاق بشأن مثل هذه الاتفاقيات، وسرعة التوقيع عليها تتعلق بالجانب الروسي وشركائه على حد سواء، مشيرًا إلى أنه عندما سيتم إبرام الاتفاقيات، ستعلن الخارجية الروسية عن ذلك بالتأكيد.
يُذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، في فبراير الماضي، أن روسيا تخطط لإدخال نظام بدون تأشيرة مع 11 دولة.