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تزامنًا مع رحلته إلى حدود بولندا

روسيا تسخر من الأمير ويليام بـ لقب مهين 

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
روسيا تسخر من الأمير ويليام بـ لقب مهين 
المواطن - ترجمة : منة الله أشرف

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سخرت روسيا ممثلة في المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، من رحلة الأمير ويليام إلى حدود بولندا مع أوكرانيا بمنحه لقبًا مهينًا بحسب ما وصفت صحيفة The Sun البريطانية.

زيارة صامتة

وقالت الصحيفة إن الأمير ويليام ذهب إلى بولندا في زيارة صامتة، وأشاد خلال ذلك بالقوات البريطانية والبولندية التي تدافع عن حرية البريطانيين، وردًا على ذلك، أعطت ماريا زاخاروفا، أمير ويلز اسمًا مهينًا على الطراز الروسي، ملقبة إياه بأنه “مجرد ابن تشارلز”.

كما أشارت إلى قيام بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم الخارقة للدروع لدبابات تشالنجر 2، وعلقت زاخاروفا قائلة: أتساءل عما إذا كان ويليام  الذي لا يتعدى منصبه كونه ابن تشارلز قد جلب ذخيرة اليورانيوم المنضب بنفسه لقواته، الأمر الذي اعتبرته صحيفة ذا صن إهانة.

اجتماع ودي ودافئ

ويُذكر أنه في وقت لاحق وضع الأمير ويليام إكليلًا من الزهور  على قبر الجندي المجهول، مع ملاحظة مكتوبة بخط اليد: تخليدًا لذكرى أولئك الذين قدموا التضحية القصوى، وعقد اجتماعًا دافئًا ووديًا مع الرئيس أندريه دودا ، الذي من المقرر أن يحضر تتويج الملك في مايو.

وفي غضون ذلك، أصر الملك تشارلز ، 74 عامًا، في لندن على أنه مصمم على زيارة أوكرانيا مرة أخرى قبل أن يتقدم في السن، على حد تعبيره.

روسيا تسخر من الأمير ويليام بـ لقب مهين 

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