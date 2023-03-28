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تضمنتها حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا

روسيا تعلن لأول مرة اعتراض قنبلة GLSDB الأمريكية

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
روسيا تعلن لأول مرة اعتراض قنبلة GLSDB الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية اعترضت قنبلة GLSDB أمريكية الصنع، لأول مرة خلال بدء الحرب في أوكرانيا.

تقرير الدفاع الروسية

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي حول سير الحرب بأوكرانيا، “إنه تم اعتراض ثماني عشرة قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS وصاروخ موجه من نوع GLSDB”.

يذكر أن قذائف GLSDB بعيدة المدى، التي يبلغ مداها 150 كم، تضمنتها حزمة المساعدات العسكرية أمريكية الصنع التي أعلنت الولايات المتحدة عنها في بداية فبراير الماضي.

قتلى في الصفوف الأوكرانية

ويرى الخبراء أن قذيفة GLSDB تشكل تهديدًا خطيرًا لأنه يصعب اكتشافها واعتراضها.

وفي سياق متصل، جاء في تقرير الدفاع الروسية اليوم أنه قُتل أكثر من 460 جنديًا أوكرانيًا خلال يوم، وإصابة 96 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 114 منطقة، وأنه تم تدمير رادار تابع لمنظومة الصواريخ “إس-300” المضاد للطائرات في خيرسون.

وأشار تقرير وزارة الدفاع الروسية إلى إسقاط 12 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة. ليبلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 404 طائرات، و226 مروحية، و3612 طائرة بدون طيار، و414 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8433 دبابة ومدرعة أخرى، و1074 راجمة صواريخ، و4449 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9161 مركبة عسكرية خاصة.

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