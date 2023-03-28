روسيا تعلن لأول مرة اعتراض قنبلة GLSDB الأمريكية

رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط بـ القريات وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية اعترضت قنبلة GLSDB أمريكية الصنع، لأول مرة خلال بدء الحرب في أوكرانيا.
وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي حول سير الحرب بأوكرانيا، “إنه تم اعتراض ثماني عشرة قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS وصاروخ موجه من نوع GLSDB”.
يذكر أن قذائف GLSDB بعيدة المدى، التي يبلغ مداها 150 كم، تضمنتها حزمة المساعدات العسكرية أمريكية الصنع التي أعلنت الولايات المتحدة عنها في بداية فبراير الماضي.
ويرى الخبراء أن قذيفة GLSDB تشكل تهديدًا خطيرًا لأنه يصعب اكتشافها واعتراضها.
وفي سياق متصل، جاء في تقرير الدفاع الروسية اليوم أنه قُتل أكثر من 460 جنديًا أوكرانيًا خلال يوم، وإصابة 96 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 114 منطقة، وأنه تم تدمير رادار تابع لمنظومة الصواريخ “إس-300” المضاد للطائرات في خيرسون.
وأشار تقرير وزارة الدفاع الروسية إلى إسقاط 12 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة. ليبلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 404 طائرات، و226 مروحية، و3612 طائرة بدون طيار، و414 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8433 دبابة ومدرعة أخرى، و1074 راجمة صواريخ، و4449 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9161 مركبة عسكرية خاصة.