روسي يحطم لامبورغيني تتجاوز مليون ريال

أظهر مقطع فيديو، شابًا روسيًا يحطم سيارته اللامبورغيني الفارهة، التي تتعدى تكلفتها 300 ألف دولار أي ما يوازي مليونًا و130 ألف ريال كحيلة تسويقية.

وأوضح الفيديو، لحظة قيام الشاب الروسي ميخائيل ليتفين، بتدمير سيارة لامبورغيني من طراز Urus SUV لصنع إعلان ليس له مثيل، لمجموعته من مشروبات الطاقة كي يلفت الانتباه ويثير الجدل وهو ما حدث بالفعل.

ويوضح الفيديو علبة ضخمة من مشروب الطاقة ترفعها رافعة ضخمة، بينما تقف سيارة لامبورغيني أوروس بيضاء بالأسفل، وبعد عدة ثوانٍ، تسقط الرافعة العلبة الضخمة على السيارة وتسحقها.

الرقم القياسي العالمي لأكبر موكب سيارات

ويُذكر أنه في سياق آخر، احتفلت لامبورغيني بعيد ميلادها الستين في مجال صناعة السيارات، هذا الأسبوع، في اليابان، وجمعت العلامة التجارية الإيطالية الفارهة موكبًا يتألف من 251 مركبة للاستعراض حول حلبة سوزوكا، وحضر ممثلون من موسوعة جينيس للأرقام القياسية هذا الحدث وصدقوا على الموكب باعتباره أكبر عرض لسيارات لامبورجيني عبر التاريخ.

امتدت المركبات في العرض إلى تاريخ لامبورجيني، بداية من Miura الأيقونية إلى سيارة كونتاش LPI 800-4 الحديثة، وكان لدى الشركة بعض السيارات الكلاسيكية الأيقونية المهمة معروضة بشكل خاص مثل 350 GTو Isleroو Countach.