روسي يلقي نصف مليون دولار من نافذة منزله

ألقى عامل إنقاذ روسي ما يقارب نصف مليون دولار من نافذة منزله، كان قد جمعها من تركيا خلال عمليات الإنقاذ بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وقد عمد إلى رمي الأموال بعد أن داهمت الشرطة شقته في موسكو.

🚨🇷🇺A Russian man threw out of the window nearly half a million dollars in Euro and Dollar notes that he stole in Turkey (As an earthquake rescue team member) after the FSB raided his apartment in Moscow. pic.twitter.com/19ijDa0eeY — Terror Alarm (@Terror_Alarm) March 17, 2023

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإنه ليس من الواضح ما السبب وراء قيام الشرطة باعتقاله وكيف تم اكتشاف فعلته المشينة، كما أنه لم يتضح أيضًا العقوبة التي ستطاله.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أرسل إلى سوريا وتركيا فرق إنقاذ للمناطق المتضررة من الزلزال للمساعدة في البحث عن ناجين، وبالفعل تم إرسال طائرات من طراز إليوشن-76 المستخدمة في عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ.

زلزال تركيا

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل.

وتعرض ما لا يقل عن 230 ألف مبنى للتدمير أو لأضرار بالغة في تركيا، وسط عمليات إنقاذ للضحايا العالقين تحت أنقاض تلك المباني شاركت فيها العديد من الدول.