روسي يلقي نصف مليون دولار من نافذة منزله

ألقى عامل إنقاذ روسي ما يقارب نصف مليون دولار من نافذة منزله، كان قد جمعها من تركيا خلال عمليات الإنقاذ بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وقد عمد إلى رمي الأموال بعد أن داهمت الشرطة شقته في موسكو.

🚨🇷🇺A Russian man threw out of the window nearly half a million dollars in Euro and Dollar notes that he stole in Turkey (As an earthquake rescue team member) after the FSB raided his apartment in Moscow. pic.twitter.com/19ijDa0eeY

