روشن تطلق وارفة السكني ثاني مشاريعها المتكاملة بالرياض

أعلنت مجموعة “روشن” المطور العقاري الوطني، وأحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة, عن إقامة مشروع “وارفة” السكني، الذي يُعد ثاني مشاريعها في العاصمة الرياض, وذلك امتدادا لنجاح روشن في أولى مشاريعها “سدرة” الذي يُعد ثاني مشاريعها في الرياض.

موقعه وتصميمه

ويقع المشروع الجديد في حي الجنادرية شرق مدينة الرياض، ويتبع في تصميمه لأسس ومبادئ التخطيط والتصميم والمواصفات المميزة لمجتمعات روشن السكنية حول المملكة، التي ترتكز في تصاميمها على تطبيق أعلى المعايير والمواصفات الفنية والتخطيطية التي من شأنها رفع جودة المعيشة وأنسنة البيئة العمرانية، إذ يتضمن ذلك تهيئة البيئة العمرانية والمشهد الحضري الموجّه لتعزيز المشاة، وتوفير المرافق العامة، الخدمات، والبنية التحتية المتكاملة، والحرص على تشغيل الخدمات وتفعيل المرافق العامة، مع اخذها بالاعتبار تعزيز الهوية المحلية ودمجها بالطابع العصري النابض بالحياة في جميع تفاصيل المشروع.

مشروع وارفة

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر: “مع استمرار قصة نجاح روشن، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة في بناء مستقبل المجتمعات الإنسانية في كل أنحاء المملكة، نتوجه الآن إلى شرق مدينة الرياض للإعلان عن مجتمعنا الجديد (وارفة)، الذي يهدف لبناء وتقديم أساليب جديدة للحياة على طريقة روشن عبر قصة العمارة السلمانية التي تزدهر وفقًا لأهدافنا، كما أطلقنا مجتمع (العروس) في مدينة جدة الذي يعد احد مشاريعنا وجهودنا لتقديم مجتمعات نابضة بالحياة لتحقيق رؤية السعودية 2030”.

مساحته ومخططاته

وتقدر مساحة مشروع ” وارفة ” بـ 1.4 مليون متر مربع، ومن المخطط بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية على أرض المشروع لاستيعاب ما يقارب 13 ألف نسمة، إضافة إلى المرافق العامة من مراكز تجارية وخدمية، ومرافق صحية، وتعليمية، والمساجد، والساحات والحدائق العامة التي يقدر إجمالي مساحتها بـ 160 ألف متر مربع، التي من شأنها المساهمة في رفع نسبة المساحات الخضراء في المدينة، وتحسين جودة حياة السكّان، ما ينعكس على رفع أسلوب المعيشة والرفاهية، ضمن فراغات عمرانية مدروسة تلبّي احتياجاتهم المختلفة.

الاستدامة

وفي جميع المشاريع التي أطلقتها روشن، كانت الاستدامة هي العلامة الأبرز في التصاميم والأعمال الإنشائية لتلك المشاريع، وضمن ذلك الإطار يندرج مشروع ” وارفة “، سواء من حيث تصميمه أو صورته النهائية، بما في ذلك الحرص على تهيئة البيئة العمرانية بممرات المشاة المظللة والمسارات الخاصة بالدراجات مع ربطها بشبكة الطرق والشوارع لتكون أكثر فاعلية، وبهدف تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة ووسائل النقل التقليدية الأخرى.

كما روعي في المشروع استخدام الطاقة الشمسية في السخانات، وكفاءة توزيع وحدات التكييف بما يوفر الطاقة، اضافة للتركيبات والأدوات الصّحية والري العصرية التي تحد من الهدر. ويعزز كل ذلك من دور مجتمعات روشن في دعم “مبادرة السعودية الخضراء” من خلال رفعها نسبة المساحات الخضراء وتحسينها جودة التصميم وكفاءة التنفيذ، ما من شأنه التقليل من التلوث بكافة أشكاله.