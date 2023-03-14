روشن تعلن عن الفلوة أول مشاريعها في المنطقة الشرقية

أعلنت مجموعة روشن، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة والمطوّر العقاري الرائد في المملكة، عن إطلاق مشروع “الفلوة” رابع مجتمعاتها السكنية في المملكة، بمساحة تزيد عن 10.8 مليون متر مربع، على بعد 7 كيلومترات من وسط مدينة الهفوف، التي تُعد مركزًا حضريًا رئيسيًا في واحة الأحساء بالمنطقة الشرقية. وسيضم المشروع أكثر من 18.000 وحدة سكنية، بطاقه استيعابية تصل إلى أكثر من 100 ألف نسمة.

مشروع الفلوة

وعن المشروع، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “روشن”، ديفيد جروفر: “سعداء جداً بوضع بصمتنا في المنطقة الشرقية وتحديداً في مدينة الهفوف، حيث يحمل مشروع “الفلوة” في رؤيته، التزام “روشن” بتطوير النسيج الحضري في جميع أنحاء المملكة، إذ يكمن هدفنا خلال الأعوام المقبلة أن يتمتع المجتمع السعودي بالمرافق الحضرية ضمن بيئة صحية وطبيعية عبر مشاريعنا السكنية، ويأتي مشروع “الفلوة” رابعاً بعد أن أطلقنا مجتمعات (سدرة) و(وارفة) بالرياض، ومجتمع (العروس) بمدينة جدة، حيث تهدف روشن إلى تحسين جودة الحياة وتقديم مجتمعات نابضة بالحياة لتحقيق رؤية السعودية 2030″.

الإسكان المستدام

ويأتي مشروع “الفلوة” امتدادًا لرؤية “روشن”، الساعية إلى نشر مفهوم الإسكان المستدام، وتقديمه إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع السعودي، حيث يحقق مبدأ الاستدامة في تصميمه وبنائه، بما يساهم في تقليل تكاليف استهلاك الطاقة بنسبة 18%. كما يحمل المشروع في تصميمه، ملامح الطراز المعماري الفريد والأصيل لمباني المنطقة الشرقية، والذي يجمع بين الأخاديد الأفقية، والتفاصيل المنقوشة بعناية، التي تعد نموذجًا مثاليًا على العمارة التقليدية.

وسيضم مشروع “الفلوة”، التراث الثقافي الجغرافي الفريد للمنطقة، حيث بُنيَ بالقرب من جبل دخنة ، وجبل القارة، ليوفّر مزيجًا مثاليًا من المرافق الحضرية التي تقع وسط الطبيعة الجبلية الخلابة، كما سيتم تطوير المجتمع السكني وفقًا لمبادئ التصميم الرئيسية الخاصة بمجموعة روشن، من خلال توفير مساكن عالية الجودة، متصلة بمجموعة من المرافق المتكاملة والأماكن العامة التي تشكل معًا مجتمعات نابضة بالحياة.