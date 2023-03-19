رولز رويس تخطط لوضع مفاعل نووي على القمر

تستعد رولز رويس (Rolls-Royce) لتطوير مفاعل نووي صغير على القمر، وذلك بعد أن تلقت الشركة تمويلًا حكوميًا من وكالة الفضاء البريطانية، وتشتهر الشركة باستخدام الطاقة النووية للحفاظ على الغواصات في أعماق المحيط.

ولفتت صحيفة The Times إلى أن الطاقة النووية قد تزيد بشكل كبير من الوقت الذي يمكن أن يقضيه الإنسان على القمر، وسيكون المفاعل أيضا أخف وزنًا وأصغر من مصادر الطاقة البديلة.

موعد إطلاق المفاعل النووي

وقالت شركة رولز رويس إنها تريد تجهيز أول مفاعل بحلول عام 2028 في الوقت المناسب لإطلاقه بحلول عام 2030.

وكانت الشركة قد وضعت على تويتر صوراً لتصميم مفاعلها الدقيق الذي وصفته بأنه شكل من الوقود الآمن والمعزز بدرجة كبيرة، وقد أشارت الصحيفة إلى أن هذه التقنية منفصلة عن خطط الشركة لأسطول أرضي من محطات الطاقة النووية الصغيرة”والمعروفة باسم المفاعلات المعيارية الصغيرة.

منافسة مع ناسا والصين

وقد اختارت وكالة الفضاء الأميركية ناسا (NASA)، التي تخطط لإنزال رواد فضاء على سطح القمر في عام 2025 كجزء من برنامج أرتميس- 3، تصاميم لنظام طاقة نووية قمري.

وفي الوقت نفسه، قالت الصين إنها تأمل أن تكون لديها قاعدة قمرية تعمل بالطاقة النووية جاهزة بحلول عام 2028.