Icon

عمره تجاوز الـ80 عاماً.. قصة علم سعودي نادر لم تشاهده من قبل  Icon احتفالات يوم العلم تتصدر مواقع التواصل.. راية عز لوطن المجد Icon في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء Icon أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء Icon العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة Icon من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي Icon الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة Icon أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن Icon يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم Icon مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
متحدثًا عن كيفية الفوز على النصر

رومارينيو: فترتي الأولى في الاتحاد كانت صعبة ولكن !

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
رومارينيو: فترتي الأولى في الاتحاد كانت صعبة ولكن !
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال البرازيلي رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد: إن فترته الأولى مع النادي كانت صعبة للغاية بالنسبة ولكن بفضل دعم الجماهير ومساندتها له، أصبح يُقدم أفضل ما لديه من أجل الفريق، وذلك بعد الفوز على النصر في الجولة الـ20 والصعود لـ صدارة دوري روشن.

وتحدث رومارينيو قائلًا: “في البداية فترتي الأولى في النادي كانت صعبة علي ولكن السر دائمًا وراء تألق الفريق وتألقي هو دعم الفريق والاستمرارية، دائمًا ستجعلنا نحقق الأفضل، يجب أن نكون متواضعين”.

وأضاف نجم الاتحاد: “كنت مررت بوعكة صحية، ولهذا لعبت أمام النصر بكل قوتي، وأشعر أن الهدف الذي أحرزته هو بمثابة تعويض بالنسبة لي لأنني كنت أقدم أقصى ما لدي في مباراة النصر”.

وعن إيجور كورونادو، قال رومارينيو: “لاعب ممتع يُسعدني دائمًا اللعب بجواره”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر الإنترنت
العالم

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر...

العالم
تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية للطهاة
السعودية اليوم

تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية...

السعودية اليوم
منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي
الرياضة

منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي

الرياضة
فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 
العالم

فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 

العالم
أحدث صيحات TikTok المرعبة
العالم

أحدث صيحات TikTok المرعبة

العالم
النصر يستهدف استعادة الصدارة
الرياضة

النصر يستهدف استعادة الصدارة

الرياضة
موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال
الرياضة

موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال

الرياضة
ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر
العالم

ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر

العالم