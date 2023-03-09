رومارينيو: فترتي الأولى في الاتحاد كانت صعبة ولكن !

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قال البرازيلي رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد: إن فترته الأولى مع النادي كانت صعبة للغاية بالنسبة ولكن بفضل دعم الجماهير ومساندتها له، أصبح يُقدم أفضل ما لديه من أجل الفريق، وذلك بعد الفوز على النصر في الجولة الـ20 والصعود لـ صدارة دوري روشن.
"نستمد قوتنا من جمهورنا العظيم.. والاستمرارية كلمة السر في #الاتحاد"
رومارينهو – لاعب #الاتحاد#الاتحاد_النصر#SSC pic.twitter.com/wrS7qrhfXA
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 9, 2023
وتحدث رومارينيو قائلًا: “في البداية فترتي الأولى في النادي كانت صعبة علي ولكن السر دائمًا وراء تألق الفريق وتألقي هو دعم الفريق والاستمرارية، دائمًا ستجعلنا نحقق الأفضل، يجب أن نكون متواضعين”.
وأضاف نجم الاتحاد: “كنت مررت بوعكة صحية، ولهذا لعبت أمام النصر بكل قوتي، وأشعر أن الهدف الذي أحرزته هو بمثابة تعويض بالنسبة لي لأنني كنت أقدم أقصى ما لدي في مباراة النصر”.
وعن إيجور كورونادو، قال رومارينيو: “لاعب ممتع يُسعدني دائمًا اللعب بجواره”.