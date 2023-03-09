رومارينيو يقود الاتحاد لـ صدارة دوري روشن بالفوز على النصر

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في تحقيق فوز ثمين على حساب النصر بهدف دون رد، في الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
رومارينيو يُحرز الهدف الأول لـ الاتحاد بعد انفراده بحارس النصر#المواطن_الرياضي #الاتحاد_النصر #جولة_يوم_العلم #النصر_الاتحاد pic.twitter.com/7x8EvMQJdY
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) March 9, 2023
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، خطف البرازيلي رومارينيو هدف التقدم لـ العميد بعد انفراده بالحارس نواف العقيدي في الدقيقة الـ82، إثر هجمة مرتدة نفذها لاعبو العميد بإتقان شديد.
وأصبح رصيد العميد بعد الفوز 47 نقطة في صدارة دوري روشن، بينما تجمد رصيد النصر عند 46 نقطة في المركز الثاني.
وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.