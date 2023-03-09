رومارينيو يقود الاتحاد لـ صدارة دوري روشن بالفوز على النصر

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في تحقيق فوز ثمين على حساب النصر بهدف دون رد، في الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الاتحاد يصعد للصدارة

وفي الشوط الثاني، خطف البرازيلي رومارينيو هدف التقدم لـ العميد بعد انفراده بالحارس نواف العقيدي في الدقيقة الـ82، إثر هجمة مرتدة نفذها لاعبو العميد بإتقان شديد.

وأصبح رصيد العميد بعد الفوز 47 نقطة في صدارة دوري روشن، بينما تجمد رصيد النصر عند 46 نقطة في المركز الثاني.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.