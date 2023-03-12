رومارينيو يُعيد للأذهان أزمة فهد المولد

أُثيرت حالة من الجدل مؤخرًا بشأن احتمالية إيقاف نجم فريق الاتحاد، البرازيلي رومارينيو، ما أعاد لأذهان الجماهير أزمة لاعب العميد السابق والشباب حاليًا، فهد المولد.

جدل بشأن رومارينيو

وانتشرت أنباء خلال اليومين الماضيين تُفيد باحتمالية إيقاف رومارينيو، بسبب تناول المنشطات، وذلك بعدما قاد الاتحاد لتحقيق الفوز على النصر في جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي.

ونشر أحد مشاهير “تيك توك” يُدعى عماد الشافعي، مقطع فيديو، أكد من خلاله أن لجنة المنشطات ستصدر قرارًا بإيقاف النجم البرازيلي، وتساءل إذا كان إيقافه بسبب تسجيله لهدف في مرمى فريق محدد!.

الجماهير تتذكر فهد المولد

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع الأزمة المثارة حول رومارينيو، وأكدت أن ما يحدث تكرارًا لما حدث سابقًا مع فهد المولد، ليصبح اسم النجم الشبابي ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

وانقسمت الجماهير، حيث أكد البعض أن لاعبي الاتحاد الذين يتألقون أمام النصر دائمًا ما يتعرضون لهذه الأزمة، الأمر الذي يؤثر على مستواهم، فيما شدد البعض على أن فهد المولد أخطأ، ما عرضه للإيقاف في المرة الأولى.

وأبدت الجماهير الاتحادية، تخوفها من تأثر رومارينيو ويتراجع مستواه خلال الفترة المقبلة، بسبب هذه الأنباء، خاصة أنه من الركائز الأساسية، وأكدت أن فهد المولد لم ينجح في استعادة مستواه المعهود حتى الآن، بسبب أزمة المنشطات.