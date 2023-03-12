Icon

اكتشاف مقابر جماعية وآلاف الجثث مجهولة الهوية بالعراق Icon عضو هيئة كبار العلماء يحاضر منسوبي القوات البحرية عن مفهوم البيعة وأحكامها Icon وادي الدواسر الأعلى حرارة بـ 31 مئوية والطائف الأدنى Icon طفل يبتلع مفتاحاً وجراحة عاجلة تنقذ حياته Icon الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد Icon حساب المواطن: 3 خطوات للإفصاح عن عوائد الأصول العقارية Icon تفاصيل جديدة تكشفها زوجة قاتل أبنائه بالإسكندرية Icon وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون Icon البصمة المُسجلة شرط أساسي لإصدار الهوية الوطنية Icon جوهرة بطولات الرياضات الإلكترونية السعودية تعود بموسمها الرابع في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد أنباء احتمالية إيقافه

رومارينيو يُعيد للأذهان أزمة فهد المولد

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٩ مساءً
رومارينيو يُعيد للأذهان أزمة فهد المولد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أُثيرت حالة من الجدل مؤخرًا بشأن احتمالية إيقاف نجم فريق الاتحاد، البرازيلي رومارينيو، ما أعاد لأذهان الجماهير أزمة لاعب العميد السابق والشباب حاليًا، فهد المولد.

جدل بشأن رومارينيو

وانتشرت أنباء خلال اليومين الماضيين تُفيد باحتمالية إيقاف رومارينيو، بسبب تناول المنشطات، وذلك بعدما قاد الاتحاد لتحقيق الفوز على النصر في جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي.

ونشر أحد مشاهير “تيك توك” يُدعى عماد الشافعي، مقطع فيديو، أكد من خلاله أن لجنة المنشطات ستصدر قرارًا بإيقاف النجم البرازيلي، وتساءل إذا كان إيقافه بسبب تسجيله لهدف في مرمى فريق محدد!.

رومارينيو
رومارينيو – المصدر @ittihad

الجماهير تتذكر فهد المولد

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع الأزمة المثارة حول رومارينيو، وأكدت أن ما يحدث تكرارًا لما حدث سابقًا مع فهد المولد، ليصبح اسم النجم الشبابي ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

فهد المولد
المولد

وانقسمت الجماهير، حيث أكد البعض أن لاعبي الاتحاد الذين يتألقون أمام النصر دائمًا ما يتعرضون لهذه الأزمة، الأمر الذي يؤثر على مستواهم، فيما شدد البعض على أن فهد المولد أخطأ، ما عرضه للإيقاف في المرة الأولى.

وأبدت الجماهير الاتحادية، تخوفها من تأثر رومارينيو ويتراجع مستواه خلال الفترة المقبلة، بسبب هذه الأنباء، خاصة أنه من الركائز الأساسية، وأكدت أن فهد المولد لم ينجح في استعادة مستواه المعهود حتى الآن، بسبب أزمة المنشطات.

فهد المولد
المولد – المصدر @SPL
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام
السعودية اليوم

السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام

السعودية اليوم
يوتيوب يعترف بوجود عطل فني
تكنولوجيا

يوتيوب يعترف بوجود عطل فني

تكنولوجيا
انطلاق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض غداً
السعودية اليوم

انطلاق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض...

السعودية اليوم
63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية
السعودية اليوم

63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية

السعودية اليوم
ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق مشاريع تعزز الاقتصاد المحلي
السعودية اليوم

ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق...

السعودية اليوم
9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة...

السعودية اليوم
4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل
السعودية اليوم

4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل

السعودية اليوم
الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري أبطال آسيا
الرياضة

الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري...

الرياضة