Icon

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ16 إلى مطار غازي عنتاب Icon المقاتلات الجوية السعودية ترافق قاذفة بي-52 الاستراتيجية الأمريكية Icon براءات اختراع أرامكو خير شاهد على تطور الابتكار بالمملكة Icon ترامب: إغلاق بنكين كبيرين علامة سيئة لاقتصاد أمريكا Icon حكام مباريات اليوم في ربع نهائي كأس الملك Icon إنجاز جديد لطلاب المملكة بمنافسات أولمبياد الرياضيات والكيمياء الخليجي Icon خدعة في واتساب تتيح قراءة الرسائل دون فتح التطبيق Icon ملياردير أمريكي يحذر: رأسمالية الولايات المتحدة تنهار Icon طرق الرياض تكتسي الأبيض تمهيدًا لتجربة التبريد Icon لقطات لجريان السيول بمحافظة حقل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
الرياضة
حصاد اليوم
بسبب وعود بإجازة فاخرة وطائرات خاصة

رونالدو ضحية عملية نصب بـ300 ألف دولار

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
رونالدو ضحية عملية نصب بـ300 ألف دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعرض نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو لعملية احتيال كبيرة بقيمة 300 ألف دولار، بعدما وعد بإجازة فاخرة وطائرات خاصة.

عملية نصب

كشف موقع “سبورتس مانور”، عن تفاصيل عملية نصب واحتيال بمبلغ ضخم، تعرض لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل عامين، من سيدة تدعى ماريا سيلفا عمرها 53 سنة.

ونشر موقع “سبورتس مانور”، تقريرا بعنوان: “رونالدو ضحية لعملية احتيال بقيمة 300 ألف دولار، بعدما وعد بإجازة فاخرة وطائرات خاصة”.

خداع رونالدو

وأكد الموقع في تقريره، أن رونالدو تعرض لعملية احتيال ضخمة، حيث تم خداع الفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، بمبلغ يزيد عن 300 ألف دولار، من قبل وكيلة سفر اتصلت به ووعدته بطائرات خاصة والعديد من الرحلات الفاخرة حول العالم مع أصدقائه وعائلته، مقابل مبلغ من المال، وعليه أن يدفع منه الجزء المذكور سلفًا.

وتابع الموقع: “رونالدو كان يثق بوكيلة السفر، وقام بمشاركة رقم التعريف الشخصي الخاص ببطاقته الائتمانية معها، ولم يكن كريستيانو هو الضحية الوحيدة لعملية الاحتيال، حيث تم خداع زميله بمنتخب البرتغالي ناني، وكذلك وكيله خورخي مينديز من قبل نفس المحتالة”.

القبض على المحتالة

وذكر الموقع الإسباني أن المحتالة اعتادت على الاتصال بالعديد من المشاهير البارزين لتقديم عروض لهم تتمثل في رحلات فاخرة، من خلال وكالة السفر التي كانت تعمل بها، وجعلت العملاء يحولون نفقات هذه الرحلات إلى حسابها الشخصي، بدلاً من الحساب المصرفي للشركة.

وأضاف: “تم التعرف على المتهمة، وهي ماريا سيلفا البالغة من العمر 53 عامًا، وواجهت عواقب أفعالها بعد فترة وجيزة من انتشار عمليات الاحتيال، وحكمت عليها محكمة بورتو في عام 2021، بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب أخطائها”.

سرقة أموال رونالدو

وسرقت الموظفة الأموال من رونالدو على مدى 3 سنوات من فبراير 2007 إلى يوليو 2010 عندما كان لاعبًا في مانشستر يونايتد ثم بعد انتقاله إلى صفوف ريال مدريد في عام 2009.

أشار الموقع إلى أن العام الماضي، كان صعبًا بالنسبة للنجم المخضرم كريستيانو رونالدو، فقد عانى مهاجم ريال مدريد السابق، من مأساة شخصية بعدما فقد طفله الذي كان ينتظره مع شريكته جورجينا رودريغيز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
الرياضة

موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الرياضة
حساب المواطن: مبالغ الدعم لدفعة مارس لم تصدر حتى الآن
السعودية اليوم

حساب المواطن: مبالغ الدعم لدفعة مارس لم...

السعودية اليوم
جولة ماكرون تشهد انزعاجًا وفتورًا متبادلًا مع قادة إفريقيا
تقارير

جولة ماكرون تشهد انزعاجًا وفتورًا متبادلًا مع...

تقارير
وزير الخارجية يبحث في ميونخ سبل تعزيز العلاقات السعودية الألمانية
السعودية اليوم

وزير الخارجية يبحث في ميونخ سبل تعزيز...

السعودية اليوم
طبيب يجري ميلًا وسط الماراثون لالتقاط كبد مريضه
غرائب

طبيب يجري ميلًا وسط الماراثون لالتقاط كبد...

غرائب
وجبة لحم كبيرة على متن طائرة تشعل السوشيال ميديا
غرائب

وجبة لحم كبيرة على متن طائرة تشعل...

غرائب
رحالة سعودية تسافر من جدة لـ حائل على دراجة نارية للاحتفال بيوم التأسيس
السعودية اليوم

رحالة سعودية تسافر من جدة لـ حائل...

السعودية اليوم
تشكيل لقاء لايبزيج ضد مانشستر سيتي المتوقع
الرياضة

تشكيل لقاء لايبزيج ضد مانشستر سيتي المتوقع

الرياضة