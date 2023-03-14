رونالدو ضحية عملية نصب بـ300 ألف دولار

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ16 إلى مطار غازي عنتاب المقاتلات الجوية السعودية ترافق قاذفة بي-52 الاستراتيجية الأمريكية براءات اختراع أرامكو خير شاهد على تطور الابتكار بالمملكة ترامب: إغلاق بنكين كبيرين علامة سيئة لاقتصاد أمريكا حكام مباريات اليوم في ربع نهائي كأس الملك إنجاز جديد لطلاب المملكة بمنافسات أولمبياد الرياضيات والكيمياء الخليجي خدعة في واتساب تتيح قراءة الرسائل دون فتح التطبيق ملياردير أمريكي يحذر: رأسمالية الولايات المتحدة تنهار طرق الرياض تكتسي الأبيض تمهيدًا لتجربة التبريد لقطات لجريان السيول بمحافظة حقل
تعرض نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو لعملية احتيال كبيرة بقيمة 300 ألف دولار، بعدما وعد بإجازة فاخرة وطائرات خاصة.
كشف موقع “سبورتس مانور”، عن تفاصيل عملية نصب واحتيال بمبلغ ضخم، تعرض لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل عامين، من سيدة تدعى ماريا سيلفا عمرها 53 سنة.
ونشر موقع “سبورتس مانور”، تقريرا بعنوان: “رونالدو ضحية لعملية احتيال بقيمة 300 ألف دولار، بعدما وعد بإجازة فاخرة وطائرات خاصة”.
وأكد الموقع في تقريره، أن رونالدو تعرض لعملية احتيال ضخمة، حيث تم خداع الفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، بمبلغ يزيد عن 300 ألف دولار، من قبل وكيلة سفر اتصلت به ووعدته بطائرات خاصة والعديد من الرحلات الفاخرة حول العالم مع أصدقائه وعائلته، مقابل مبلغ من المال، وعليه أن يدفع منه الجزء المذكور سلفًا.
وتابع الموقع: “رونالدو كان يثق بوكيلة السفر، وقام بمشاركة رقم التعريف الشخصي الخاص ببطاقته الائتمانية معها، ولم يكن كريستيانو هو الضحية الوحيدة لعملية الاحتيال، حيث تم خداع زميله بمنتخب البرتغالي ناني، وكذلك وكيله خورخي مينديز من قبل نفس المحتالة”.
وذكر الموقع الإسباني أن المحتالة اعتادت على الاتصال بالعديد من المشاهير البارزين لتقديم عروض لهم تتمثل في رحلات فاخرة، من خلال وكالة السفر التي كانت تعمل بها، وجعلت العملاء يحولون نفقات هذه الرحلات إلى حسابها الشخصي، بدلاً من الحساب المصرفي للشركة.
وأضاف: “تم التعرف على المتهمة، وهي ماريا سيلفا البالغة من العمر 53 عامًا، وواجهت عواقب أفعالها بعد فترة وجيزة من انتشار عمليات الاحتيال، وحكمت عليها محكمة بورتو في عام 2021، بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب أخطائها”.
وسرقت الموظفة الأموال من رونالدو على مدى 3 سنوات من فبراير 2007 إلى يوليو 2010 عندما كان لاعبًا في مانشستر يونايتد ثم بعد انتقاله إلى صفوف ريال مدريد في عام 2009.
أشار الموقع إلى أن العام الماضي، كان صعبًا بالنسبة للنجم المخضرم كريستيانو رونالدو، فقد عانى مهاجم ريال مدريد السابق، من مأساة شخصية بعدما فقد طفله الذي كان ينتظره مع شريكته جورجينا رودريغيز.