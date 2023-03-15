رونالدو في مهمة جديدة للرياضة السعودية خارج الملاعب

يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مهمة جديدة، بموجب العقد الذي وقعه مع نادي النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بخصوص سباق “فورمولا 1”.

دور رونالدو في سباق “فورمولا 1”

أوضحت العديد من التقارير، أن رونالدو يحصل مع النصر على 200 مليون يورو سنويًا وهو العقد الأكبر في مسيرته الكروية مع العالمي، ليكون اللاعب الأعلى أجرًا في العالم حاليًا.

إلا أنه سيلعب دورًا خاصًا في سباق “فورمولا 1″، وفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية فإنه من المتوقع أن يحضر رونالدو سباق الجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، والمقرر إقامته في 19 من مارس الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن حضور الدون لهذا الحدث يأتي بموجب بعض البنود في عقده الموقع مع النصر، كما حضر نزال الحقيقة، في موسم الدرعية، بين الملاكمين العالميين الأمريكي جيك بول والبريطاني تومي فيوري.

بطاقة صفراء في وجه كريستيانو رونالدو

التقطت عدسات الكاميرا، أمس الثلاثاء، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر وهو ينفعل على حكم مباراة النصر وأبها، اللاتفي أندريس تريمانيس مع نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشرت قناة SSC الناقل الحصري للمباراة، لحظة انفعال رونالدو على الحكم بسبب قيام الأخير بإطلاق صافرة نهاية الشوط الأول وإنهاء هجمة واعدة للنصر كان يقودها رونالدو.

وقام الحكم اللاتفي على الفور بإشهار البطاقة الصفراء في وجه رونالدو اعتراضًا على قراره.

نتيجة الشوط الأول

وكان سامي النجعي أحرز الهدف الأول لأصفر الرياض بالثانية العاشرة مع بداية المباراة، ثم عزز عبدالله الخيبري من تفوق أصفر الرياض بالهدف الثاني في الدقيقة الـ21 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد مران الهدف الثالث لـ النصر، وقلص بعدها اللاعب عبدالفتاح آدم الفارق لـ أبها في الدقيقة الـ69.