رونالدو يتصدر قائمة أفضل معدل تهديفي بدوري روشن

يسير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليخطف صدارة قائمة خاصة في دوري روشن السعودي.

رونالدو صاحب أعلى معدل تهديفي

ونجح كريستيانو رونالدو في اقتحام قائمة هدافي دوري روشن السعودي سريعًا، حيث إنه يحتل المركز السادس برصيد 9 أهداف، فيما يتصدر مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله القائمة بـ15 هدفًا.

ويُعد رونالدو صاحب الـ38 عامًا، صاحب أفضل معدل تهديفي بين اللاعبين الأوائل في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، مقارنة بعدد دقائق اللعب، حيث بلغ معدل تسجيل كريستيانو هدف واحد كل 80 دقيقة.

وسجل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا 14 هدفًا، ليحتل المركز الثاني بمعدل هدف كل 91 دقيقة، ثم عبدالرزاق حمدالله بمعدل بلغ هدف واحد كل 101 دقيقة.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ21، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

ويتواجد الفتح بالمركز السادس بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة، يليه الاتفاق بـ23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ثم الباطن بـ9 نقاط.