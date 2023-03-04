رونالدو يحقق أفضل انطلاقة بالدوريات مع النصر

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل لافت للغاية في بداية مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي.

رونالدو يخطف الأنظار

وانضم رونالدو إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب خلافات مع الإدارة والمدير الفني تين هاج.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، اليوم السبت، إلى أن كريستيانو رونالدو حقق أفضل بدايةٍ له في أول 5 مباريات بالدوريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الموسم بتسجيله لـ8 أهداف.

وأضاف حساب “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وذلك مقارنةً بـ3 أهداف في أول 5 مباريات خلال فترته الثانية مع مانشستر يونايتد، و3 أهداف مع يوفنتوس و5 أهداف مع ريال مدريد، وهدفان مع سبورتنغ لشبونة”.

وخطف كريستيانو رونالدو الأنظار مع النصر، حيث سجل هدفًا في شباك الفتح، وسوبر هاتريك ضد الوحدة، بجانب ثلاثة أهداف أمام ضمك، كما صنع هدفين؛ قاد بهم العالمي للفوز على التعاون بنتيجة 2-1.

النصر يتجاوز الباطن

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد نجح في الفوز على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، ليُعزز تواجده في صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة.