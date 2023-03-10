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رونالدو يشكو حكم مباراة الاتحاد والنصر لمدربه جارسيا

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٦ مساءً
رونالدو يشكو حكم مباراة الاتحاد والنصر لمدربه جارسيا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية، تفاصيل الحديث الذي دار بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق الكروي الأول بـ النصر خلال مباراة الاتحاد.

رونالدو ينتقد تصرف لاهوز

وذكر الإعلامي سلطان البقمي المقرب من نادي النصر عبر حسابه في “تويتر” أن النجم البرتغالي رونالدو اشتكى الحكم الإسباني ماتيو لاهوز لمدربه جارسيا، بسبب قيام الحكم بإهدار الوقت وكثرة الحديث في أرضية الملعب، مما أفقده التركيز حول قدرته في العودة في المباراة، بعد تقدم نادي الاتحاد بهدف دون رد سجله البرازيلي رومارينيو.

وكانت فئات عريضة من جماهير النصر انتقدت أداء الحكم لاهوز، خلال المباراة.

كريستيانو رونالدو - النصر والاتحاد

النصراويون يعترضون

وقبل تعيين لاهوز، كانت جماهير أصفر الرياض أعربت عن عدم رضاها على أداء الحكم المحلي، مطالبين إدارة مسلي آل معمر باستقطاب أفضل الحكام الأجانب حتى لا يخسر الفريق نقاطًا تؤثر على منافسته في بطولة دوري روشن.

وتداول مجموعة كبيرة من جماهير أصفر الرياض مقطع فيديو لـ ركلة جزاء للاعب عبدالله مادو لم تُحتسب بعد عرقلته من قبل مدالله العليان لاعب نادي الاتحاد، منتقدين الحكم لاهوز وبقية حكام تقنية الفيديو حيث لم يحتسبوها.

وعلقت عليها فئات عريضة من الجماهير قائلين: ” غاب الحكم المحلي حتى يأتي الأفضل ويُعطينا حقوقنا ولكن لايزال الفريق يُعاني”.

وكان الناقد الرياضي محمد العنزي المعروف بانتمائه لـ النصر علق على تلك اللقطة قائلًا في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” كيف لا يحتسبها الحكم الإسباني، علامة استفهام كبيرة على أدائه وأداء بقية حكام تقنية الفيديو”.

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