رونالدو يقود تشكيلة منتخب البرتغال لمواجهة لوكسمبورج

كشف المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لـ منتخب البرتغال الأول لكرة القدم عن تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب لوكسمبورج في الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

تشكيل منتخب البرتغال

وجاء تشكيل منتخب ” برازيل أوروبا” لمواجهة لوكسمبورج مكونًا من: ” روي باتريسيو، ديوجو دالوت، أنطونيو سيلفا، روبن دياز، دانيلو، نونو مينديز، جواو بالينيا، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس”.

ويطمح منتخب ” برازيل أوروبا” للفوز على لوكسمبورج الليلة من أجل الوصول إلى النقطة السادسة وصدارة المجموعة العاشرة في تصفيات يورو 2024.

4 أرقام قياسية لـ رونالدو

وكان رونالدو حقق 4 أرقام قياسية، وذلك بعد فوز منتخب بلاده على منتخب ليشتنشتاين برباعية دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وأصبح رونالدو عميد لاعبي العالم بعد أن شارك في مباراته الدولية رقم 197، كما أصبح الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 120 هدفًا بعد أن سجل ثنائية في شباك منتخب ليشتنشتاين مساء الخميس الماضي.

كذلك أصبح نجم نادي النصر أول لاعب أوروبي، يسجل خلال 20 عامًا على التوالي مع منتخب بلاده، أيضًا أصبح أول لاعب يسجل 100 هدف تنافسي في تاريخ كرة القدم الدولية للرجال.