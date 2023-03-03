رونالدو يقود تشكيل النصر لمباراة الباطن

يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تشكيلة نادي النصر لمواجهة الباطن بعد قليل في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

رونالدو أساسيًا

وجاء تشكيل العالمي مكونًا من: ” نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالله مادو، علي لاجامي، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، لويز جوستافو، سامي النجعي، مشاريبوف، عبدالرحمن غريب، رونالدو”.

أما تشكيل الباطن فجاء مكونًا من: “رينزو لوبيز، أندري بوكيا، راكان الشملان، يوسف المزيريب، روزا، يحيى القرني، عبدالله اليوسف، بسام الحريجي، محمد ناجي، موريسو أنطونيو، مارتن كمبانيا”.