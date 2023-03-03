رونالدو يقود تشكيل النصر لمباراة الباطن

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يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تشكيلة نادي النصر لمواجهة الباطن بعد قليل في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاء تشكيل العالمي مكونًا من: ” نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالله مادو، علي لاجامي، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، لويز جوستافو، سامي النجعي، مشاريبوف، عبدالرحمن غريب، رونالدو”.
أما تشكيل الباطن فجاء مكونًا من: “رينزو لوبيز، أندري بوكيا، راكان الشملان، يوسف المزيريب، روزا، يحيى القرني، عبدالله اليوسف، بسام الحريجي، محمد ناجي، موريسو أنطونيو، مارتن كمبانيا”.