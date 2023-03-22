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أصبحت مائلة بزاوية 45 درجة

رياح قوية تتسبب في جنوح سفينة ضخمة بشكل خطير 

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
رياح قوية تتسبب في جنوح سفينة ضخمة بشكل خطير 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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انقلبت سفينة بطول 250 قدمًا مملوكة لمؤسس شركة مايكروسوفت، بول ألين، على جانبها بزاوية خطيرة، في مطار إدنبرة، اليوم الأربعاء، وهرعت الشرطة وسيارات الإسعاف وخدمة الإطفاء إلى الموقع لإنقاذ الوضع.

الرياح القوية وراء الحادث

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد كانت سفينة الأبحاث تستخدم للعثور على حطام في البحر، وانقلبت بفعل الرياح القوية صباح اليوم، وتُظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي السفينة مائلة بزاوية 45 درجة.

وتم استدعاء خدمات الطوارئ والشرطة وسيارات الإسعاف وخدمة الإطفاء في ميناء إمبريال دوك في ليث، إدنبرة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد أصيب أحد، لكن أرسلت خدمة الإسعاف الاسكتلندي خمس سيارات إسعاف، وسيارة إسعاف جوي، وثلاثة فرق إصابة وموارد أخرى إلى مكان الحادث.

وطُلب من الأفراد تجنب المنطقة للسماح بالوصول إلى خدمة الطوارئ، وقالت متحدثة باسم شرطة اسكتلندا: ضباط وزملاء في خدمة الطوارئ يستجيبون لحادث وقع في إمبريال دوك في ليث، إدنبرة، حيث جنحت سفينة في حوض جاف.

حادث مرعب

وقال آدم ماكفي، عضو مجلس مدينة ليث، إن السفينة جنحت بفعل الرياح القوية ووصف الحادث بأنه مرعب لمن كانوا على متنها، مغردًا: الأمر كان مرعبًا لمن كانوا على متن السفينة، أتمنى أن يتعافى الجميع بسرعة، الرجاء تجنب المنطقة.

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