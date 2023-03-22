رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل حتى الـ 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الرياح والأتربة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.