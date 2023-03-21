رياح نشطة وأتربة مثارة على خباش وشرورة ويدمة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات شرورة، وخباش، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من المنطقة الشرقية.
كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
فيما توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء من باردة إلى تميل للبرودة على معظم مناطق المملكة.
ولفت الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أن الأجواء تميل من لطيفة إلى معتدلة على الساحل الأوسط الشمالي والجنوبي من البحر الأحمر.