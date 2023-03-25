رياض شراحيلي يُغادر ملعب مباراة السعودية وفنزويلا في سيارة إسعاف

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كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب رياض شراحيلي لاعب المنتخب السعودي غادر ملعب مباراة السعودية وفنزويلا، في سيارة إسعاف متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها.
#ملعب_SBC | خالد الشنيف: لاعب المنتخب رياض شراحيلي يغادر ملعب المباراة في سيارة إسعاف. #قناة_SBC@k_alshenaif pic.twitter.com/HJu4axVv1J
— #ملعب_SBC (@sbcsport) March 24, 2023
وتحدث الإعلامي خالد الشنيف مقدم برنامج ملعب SBC عن تحرك شراحيلي في سيارة الإسعاف بعد خسارة الأخضر أمام المنتخب الفنزويلي.
وأضاف خالد الشنيف: “ألف سلامة عليه، هذه من الأخبار المؤلمة مع الخسارة أمام فنزويلا”.
وكانت مباراة المنتخب السعودي ضد فنزويلا أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وهو نفس الملعب الذي يحتضن مباراة السعودية وبوليفيا مساء يوم الثلاثاء المقبل.
وكان المنتخب السعودي خسر أمام فنزويلا أمس الجمعة بنتيجة هدفين لهدف في أول لقاء دولي للمنتخب السعودي بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.