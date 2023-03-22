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بعد ترشحه لخلافة أنشيلوتي

ريال مدريد يرفض عودة مورينيو

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٣ مساءً
ريال مدريد يرفض عودة مورينيو
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني لا يفكر على الإطلاق في إعادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي لتدريب الفريق الملكي في حال رحل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وطالبت فئات عريضة من جماهير الريال، فلورنتينو بيريز رئيس النادي بإقالة أنشيلوتي بسبب اقتراب الريال من خسارة لقب الدوري الإسباني لمصلحة برشلونة.

الريال لا يفكر في مورينيو

وكشفت صحيفة Marca الإسبانية أن ريال مدريد لا يفكر في إعادة مورينيو الذي سبق له تدريب الريال خلال الفترة من 2010 إلى 2013.

وأفادت الصحيفة أن الريال يريد التعاقد إما مع المدرب الألماني توماس توخيل أو الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو أو الإسباني راؤول جونزاليس لتدريب الفريق الأول خلفًا لأنشيلوتي.

أنشيلوتي
أنشيلوتي

مسيرة المدرب البرتغالي

وسبق للمدرب مورينيو صاحب الـ 60 عامًا تدريب عدة أندية أوروبية كبيرة مثل بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد وتشيلسي الإنجليزي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ويتولى تدريب روما منذ عام 2021، كما نجح في الفوز بلقب دوؤي المؤتمر الأوروبي موسم 2021/2022 مع نادي روما.

وفي وقت سابق، نجح المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، في معادلة رقم مواطنه بيب جوارديولا في عدد الانتصارات على ريال مدريد في الكلاسيكو خلال عام واحد، حيث حقق الثنائي الفوز على الريال في 3 مباريات في الكلاسيكو خلال سنة واحدة.

كما وصل برشلونة إلى الفوز رقم 100 في كلاسيكو الأرض على ريال مدريد في كل المسابقات، كما نجح تشافي في أن يحقق الفوز الرابع له ضد ريال مدريد من أصل 6 مباريات خاضها ضد فريق العاصمة الإسبانية في كل المسابقات.

ونجح برشلونة كذلك في أن يهزم ريال مدريد على أرضه في “الكامب نو” للمرة الأولى منذ عام 2018، حيث فاز برشلونة وقتها بخماسية لهدف.

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